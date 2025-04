Il 6 aprile 2025 alle 20:45 andrà in scena uno degli incontri più attesi della Serie A: Roma contro Juventus. La sfida si preannuncia intensa e decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa alla parte alta della classifica. Se non vuoi perderti nemmeno un minuto di questo match, puoi seguirlo in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione della partita. Il servizio di streaming è disponibile per tutti gli abbonati in Italia, ma anche per chi si trova all’estero, grazie a soluzioni pratiche per aggirare i blocchi geografici. Di seguito, troverai tutte le informazioni su come seguire il match, ovunque tu sia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Juventus in TV e streaming

La partita Roma - Juventus è prevista per le 20:45 del 6 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Roma arriva a questo confronto con un'ottima forma. La squadra di José Mourinho ha infatti ottenuto cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, una serie che le ha permesso di risalire fino alla sesta posizione in classifica. La squadra giallorossa sta vivendo un momento di grande slancio, con un attacco che funziona a dovere e una difesa solida. I capitolini sono pronti a sfidare la Juventus con la convinzione di poter continuare questa striscia positiva e accorciare ulteriormente il gap dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee.

D'altro canto, la Juventus non è da meno, ma le sue ultime cinque partite sono state un po' altalenanti: tre vittorie e due sconfitte. Nonostante i risultati contrastanti, i bianconeri occupano attualmente la quinta posizione, a pochi punti dalla zona Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato segnali positivi in alcune partite, ma ha anche pagato alcune disattenzioni in difesa. Il match contro la Roma rappresenta un’occasione importante per dare continuità alla vittoria e per consolidare la propria posizione nelle prime posizioni del campionato.

Probabili formazioni Roma - Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceição/Koopmeiners/Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti la partita tra Roma e Juventus, non c’è bisogno di preoccuparti. DAZN è la piattaforma che trasmette l’incontro in esclusiva, ma se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare dei blocchi geografici. In questo caso, una delle soluzioni più efficaci è utilizzare una VPN. Le VPN ti permettono di “mascherare” la tua posizione geografica e fare in modo che sembri che tu stia accedendo a internet dall’Italia, consentendoti così di guardare l’incontro senza restrizioni. Assicurati di scegliere una delle migliori VPN, che offra velocità elevate e server in Italia per una visione fluida.