Non sai dove mettere l’AirTag? Guarda queste fantastiche custodie!

Se hai un AirTag, sai già che è davvero utile per non perdere mai di vista i tuoi oggetti più importanti. Ma dove tenerlo per sfruttarlo al meglio? La risposta è semplice: in una custodia pratica, resistente e (perché no?) anche stilosa. In questo articolo ti mostriamo alcune delle custodie più interessanti in circolazione, perfette per proteggere il tuo AirTag e agganciarlo ovunque ti serva, dallo zaino alle chiavi, fino al collare del tuo cane. Scopri con noi quella giusta per te!

Fantastiche custodie per AirTag