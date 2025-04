Offerta shock: TV HDR10 senza cornice a meno di 200€!

Se siete alla ricerca di una nuova smart TV senza spendere una fortuna, questa offerta fa davvero fare al caso vostro. Amazon propone la TV CHiQ L40H7G da 40 pollici a soli 208,99€, ma con l'aggiunta di un coupon sconto di 12€, il prezzo finale scende a soli 196€. Una cifra davvero competitiva per un televisore Full HD (1920 x 1080 pixel), dotato di tecnologia HDR10 e schermo senza cornice, ideale per chi desidera un’esperienza visiva coinvolgente e moderna, anche in spazi più contenuti.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 12€ durante il checkout

CHiQ L40H7G, chi dovrebbe acquistarla?

La qualità dell'immagine è uno dei punti forti di questo modello. Grazie all’HDR10 e a un’ampia gamma di colori, la resa visiva è nettamente superiore rispetto a un comune televisore HD. Il pannello da 40 pollici in formato 16:9 con un angolo di visione di 170° permette a tutti i presenti nella stanza di godere di una visione chiara e confortevole. L’aspetto senza cornice, inoltre, dona al dispositivo un design elegante e minimale, perfetto per ogni tipo di arredamento.

Dal punto di vista delle funzionalità smart, la CHiQ L40H7G non delude: è una Google TV a tutti gli effetti, con accesso a oltre 5.000 app tra cui Netflix, YouTube e Disney+, tutte scaricabili dal Google Play Store. È compatibile con Chromecast e supporta la condivisione multipla dei contenuti tramite smartphone o tablet, rendendola un vero centro di intrattenimento domestico. Non mancano connessioni moderne come il Wi-Fi dual band (2.4G/5G), uscite HDMI 1.4, USB, LAN e persino un ingresso HDMI ARC per migliorare l’audio con soundbar o impianti esterni.

Infine, anche l’aspetto audio è stato curato: questa smart TV è equipaggiata con altoparlanti da 2x8W, Dolby Audio e tecnologia dbx-tv con modalità specifiche per notizie, film, musica e visione notturna. Ideale per una piccola stanza o appartamento, include tutto il necessario nella confezione: telecomando Bluetooth, manuale, cavi, supporto e persino le batterie. Con dimensioni compatte e predisposizione per montaggio VESA, si adatta a qualsiasi esigenza.

