100€ di sconto su tutti i Galaxy S25, Ultra incluso. Copia il coupon e usalo subito

Se state cercando un’occasione imperdibile per acquistare uno dei nuovi modelli Galaxy S25, allora questa promozione è sicuramente quella che fa al caso vostro. Samsung ha lanciato un’offerta esclusiva che permette di ottenere 100€ di sconto su tutti i modelli della serie Galaxy S25, inclusa la versione Ultra, direttamente dal suo store ufficiale. Non importa se preferite il modello base, il Plus o il top di gamma Ultra, con il codice coupon "GALAXY4U" il risparmio è garantito, permettendovi di acquistare uno degli smartphone più avanzati sul mercato a un prezzo più conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Samsung Galaxy S25, chi dovrebbe acquistarlo?

Approfittare dell’offerta è davvero semplice. Tutto ciò che dovete fare è copiare il coupon “GALAXY4U” e inserirlo al momento del pagamento sul sito ufficiale di Samsung. Una volta applicato, il codice consentirà di ottenere subito 100€ di sconto sul totale dell'acquisto. L’aspetto positivo di questa promozione è che lo sconto si applica a qualsiasi modello della serie Galaxy S25: che scegliate il Galaxy S25 base, la versione Plus con display più grande o il Galaxy S25 Ultra con caratteristiche da vero flagship, risparmierete comunque 100€.

Un’altra grande novità riguarda la possibilità di combinare questo coupon con altre offerte che Samsung potrebbe avere attive sul suo store ufficiale. Questo significa che, oltre ai 100€ di sconto garantiti dal codice "GALAXY4U", potreste approfittare di ulteriori vantaggi, come sconti su accessori o regali esclusivi legati all’acquisto di uno dei Galaxy S25. Se, ad esempio, ci sono promozioni su cuffie wireless, caricatori rapidi o altre offerte simili, potreste aggiungere al vostro acquisto anche questi accessori, risparmiando ancora di più.

L’offerta potrebbe essere disponibile solo per un periodo di tempo limitato, quindi è importante non perdere tempo se desiderate approfittare di questa vantaggiosa opportunità. Il Galaxy S25 è uno degli smartphone più innovativi del mercato, con caratteristiche all’avanguardia come fotocamere potenti, display super definiti e una batteria che dura tutto il giorno.

