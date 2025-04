La S-Pen non è l’unica ragione per volerlo: Galaxy S25 Ultra sotto il minimo storico

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia alta, il Samsung Galaxy S25 Ultra merita senza dubbio la vostra attenzione. Non solo per la presenza dell’iconica S-Pen, uno strumento che da anni distingue i modelli Ultra per produttività e creatività, ma per un’offerta davvero imperdibile che rende questo gioiello tecnologico più accessibile che mai La versione da 512GB è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il listino ufficiale di 1619€ è stato drasticamente abbattuto fino a 1299€, grazie a un’offerta che si spinge ancora oltre: applicando un coupon Amazon da 200€, il risparmio complessivo raggiunge un livello record, portando il costo finale a soli 1099€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 200€ durante il checkout

Samsung Galaxy S25 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy S25 Ultra non è soltanto uno dei migliori smartphone: è un vero e proprio centro operativo tascabile, capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. È consigliato a chi non accetta compromessi. Con il suo potente processore Snapdragon 8 Elite, 12GB di RAM e 512GB di memoria, soddisfa le esigenze di chi utilizza lo smartphone per lavoro, gaming e creatività.

La fotocamera da 200MP con il nuovo sensore Ultra-Wide da 50MP vi permetterà di catturare immagini professionali in qualsiasi condizione, mentre la S Pen integrata offre un controllo preciso per editing e note. La struttura in titanio garantisce robustezza senza rinunciare all'eleganza. Per chi cerca un telefono all'avanguardia nell'intelligenza artificiale, il Galaxy S25 Ultra rappresenta la scelta ideale.

Galaxy AI vi aiuterà a gestire le attività quotidiane con naturalezza, rispondendo a ogni vostra esigenza. La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia eccezionale per l'intera giornata, mentre il display Dynamic AMOLED 2X da 6.9" offre un'esperienza visiva straordinaria per contenuti multimediali e gaming. Con 3 anni di garanzia inclusa e uno sconto di 200€, rappresenta un investimento sicuro per chi desidera tecnologia premium con supporto a lungo termine.

