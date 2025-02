Samsung Galaxy S25 Ultra in SCONTO: la scelta definitiva per gli appassionati di tecnologia!

Se siete alla ricerca del miglior smartphone AI del 2025, questa offerta su Samsung Galaxy S25 Ultra è imperdibile. Unieuro lo propone a soli 1.299€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 1.499€. Approfittate di questa promozione speciale disponibile fino al 28 febbraio 2025, che include anche la possibilità di aggiungere un Galaxy Ring a un prezzo speciale!

Samsung Galaxy S25 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta il massimo della tecnologia mobile. Il suo display da 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X assicura colori vividi e un'incredibile fluidità, ideale per lo streaming e il gaming. La scocca in Titanium Black dona un tocco di eleganza e robustezza, mentre la S Pen integrata consente di prendere appunti e modificare immagini con una precisione straordinaria.

La fotocamera da 200MP, affiancata dal nuovo ProVisual Engine con AI, ridefinisce gli standard della fotografia mobile. Grazie al processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, le immagini risultano più nitide, dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. La presenza della nuova Ultra-Wide da 50MP amplia ulteriormente le possibilità creative, mentre la potenza del chipset personalizzato garantisce prestazioni eccezionali anche nel gaming, con ray tracing in tempo reale e ottimizzazione Vulkan.

Un altro punto di forza è la batteria da 5.000 mAh, ottimizzata per garantire un'autonomia prolungata. La nuova One UI introduce la Now Bar, che permette di gestire notifiche e musica senza sbloccare lo smartphone. Inoltre, la tecnologia mDNle integrata massimizza l'efficienza energetica, prolungando l'esperienza d'uso senza interruzioni.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione su Unieuro: acquistando Samsung Galaxy S25 Ultra entro il 28 febbraio 2025, riceverete anche la possibilità di abbinare un Galaxy Ring a un prezzo speciale. Approfittate subito di questa occasione unica per entrare nella nuova era degli smartphone AI!

Vedi offerta su Unieuro