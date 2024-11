Samsung Galaxy S25 Ultra si mostra dal vivo, ecco le prime foto dei "dummy"

Recentemente sono emerse diverse immagini di due "dummy unit" del Galaxy S25 Ultra, grazie a una fuga di notizie su X dal profilo @Jukanlosreve. Queste confermano con una certa confidenza il design del nuovo modello, che sembra essere una versione più squadrata rispetto ai modelli base e Plus della serie Galaxy S24.

Ulteriori immagini di questi dummy sono state pubblicate da @OnLeaks, mostrando i dettagli della scocca e del layout della fotocamera. A contrasto con le unità reali, a detta dell’analista @MaxJmb, questi dummy "sembrano orribili" rispetto ai modelli reali. Questo suggerisce che il vero Galaxy S25 Ultra potrebbe avere un aspetto notevolmente migliore e differenze significative, specialmente negli anelli della fotocamera.

Le unità dimostrative rivelano inoltre che il Galaxy S25 Ultra possiederà un display piatto senza bordi curvi, mantenendo uno stile coerente con il predecessore ma con angoli leggermente più arrotondati. Nonostante le speculazioni precedenti avessero anticipato un design della fotocamera con anelli zigrinati simili a quelli del Galaxy Z Fold6, le immagini attuali non mostrano questo dettaglio. Questo solleva dubbi sull'accuratezza dei dummy o sulla veridicità delle voci precedenti.

Sul fronte dei colori, i dummy hanno forse svelato due delle opzioni cromatiche del Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe essere disponibile in quattro colori standard (Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver) e tre varianti esclusive online (Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green e Titanium Pink Gold). Le immagini suggeriscono che i colori rappresentati potrebbero corrispondere al Titanium Black e al Titanium Gray o Silver.

Si attende che Samsung lanci il Galaxy S25 Ultra sul mercato a gennaio 2025, di fatto risultando come primo top di gamma del nuovo anno.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta l'ultima evoluzione in una lunga serie di dispositivi che hanno segnato la storia della tecnologia mobile. Samsung, nota azienda sudcoreana, ha iniziato il suo percorso nel campo degli smartphone con il rilascio del Samsung GT-I7500 Galaxy, nel 2009. Da allora, la serie Galaxy S è diventata simbolo di innovazione e prestazioni di alto livello, spingendo sempre più in là i confini della tecnologia mobile.

Nel corso degli anni, i modelli Galaxy S sono stati testimoni di significative evoluzioni, come l'uso sin dai primi modelli dei display AMOLED, che offrono colori più brillanti e neri più profondi rispetto alla tecnologia LCD. Allo stesso modo, l'introduzione di fotocamere ad alta risoluzione ha trasformato il modo in cui catturiamo e condividiamo i nostri momenti più importanti.

Gli smartphone della serie Galaxy S non sono stati soltanto pionieri per quanto riguarda l'hardware ma hanno anche spesso dato il via a nuovi trend di design, come i display curvi introdotti con il Galaxy S6 Edge. Ogni nuovo modello pare rifinire e migliorare le caratteristiche dei predecessori, talvolta introducendo novità sorprendenti come il riconoscimento dell'iride o gli schermi che eliminano quasi completamente i bordi laterali.

Lo sviluppo della serie Galaxy S riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico, ovvero l'incessante ricerca di perfezione e personalizzazione.