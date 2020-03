Samsung Galaxy Tab S6 Lite è ufficiale su Amazon Germania: c’è il supporto alla S-Pen

Galaxy Tab S6 Lite è il un nuovo tablet di fascia media targato Samsung. Dopo le tante indiscrezioni dei giorni scorsi, il dispositivo è ora disponibile su Amazon Germania con la disponibilità prevista per il 2 aprile. I prezzi e le data di rilascio che riportiamo potrebbero essere diversi da quelli per il mercato italiano. In tal senso, attendiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.

Il design è direttamente mutuato dal fratello maggiore e proprio come quest’ultimo è dotato della S-Pen, un elemento che rappresenta uno dei punti di forza del nuovo arrivata in casa Samsung. Le cornici sono ottimizzate – seppur ancora presenti – e gli angoli sono tondi. Il tutto in favore di ergonomia e facilità di utilizzo. La parte frontale è occupata da un display da 10,4 pollici con risoluzione 2000 X 1200 pixel. Il cuore pulsante è rappresentato dal processore Exynos 9611 accoppiato a 4 GB di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile.

La parte software è affidata ad Android 10 con interfaccia grafica One UI 2.1. Il comparto fotografico si compone di un sensore anteriore da 5 Megapixel e uno posteriore da 8 Megapixel senza flash LED. Il tutto è alimentato da una batteria da 7.040 mAh. Due le varianti disponibili: una con connettività LTE e GPS; l’altra solo Wi-Fi.

Su Amazon Germania, Samsung Galaxy Tab S6 Lite è attualmente venduto a 428,44 euro per la versione LTE e a 415,75 euro per il modello solo Wi-Fi. Come detto, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi per l’Italia.