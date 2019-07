Samsung Galaxy Tab S6 ufficiale: ecco il rivale di iPad Pro

I tratti salienti del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 sono : Snapdragon 855, fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, display AMOLED da 10,5 pollici con sensore biometrico integrato e doppia fotocamera posteriore.

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo Galaxy Tab S6, il tablet Android di fascia alta pronto a sfidare l’iPad Pro. L’evento di presentazione ha confermato tutte le indiscrezioni finora trapelate. Il nuovo dispositivo del produttore sudcoreano introduce novità assolute nel mercato tablet come la presenza di una doppia fotocamera posteriore. Andiamo per ordine.

Galaxy Tab S6 monta un display da 10,5 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e con sensore biometrico integrato per il riconoscimento delle impronte digitali. Il pannello è realizzato con tecnologia AMOLED. Il cuore pulsante è rappresentato dallo Snapdragon 855 di Qualcomm accoppiato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 1 Terabyte. Come previsto, dunque, è stata eliminata la versione con 64 Gigabyte di spazio di archiviazione.

Samsung aggiorna anche il comparto fotografico. Sul retro, infatti, è presente una doppia fotocamera con sensore principale ultra-grandangolare da 13 Megapixel (f/2.2) accoppiato a un secondo da 5 Megapixel (f/2.0). Il tutto completato da una fotocamera frontale da 8 Megapixel (f/2.0). La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie personalizzato con la nuova interfaccia grafica Samsung One UI.

Nessuna novità dal punto di vista del design fatta eccezione per l’incavo presente sul pannello posteriore dove è possibile attaccare magneticamente la S Pen – con tanto di supporto Bluetooth – che da lì potrà anche essere ricaricata. Grazie alle funzionalità integrate di controllo remoto BLE, tra cui una funzione gestuale denominata S Pen Air Actions, il pennino consente di scattare selfie e video in modo intuitivo o di controllare i contenuti multimediali creati senza tenere in mano il tablet.

La connettività è assicurata da WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE Cat.20 (2 Gbps in download). Non mancano infine la porta USB Type-C, il sistema audio con ben quattro altoparlanti e supporto a Dolby Atmos. Assente il jack audio da 3,5 mm mentre la batteria è da 7.040 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Resta la funzionalità Samsung DeX, che trasforma il tablet in una sorta di computer quando connesso ad un monitor esterno. La tastiera Book Cover Keyboard ha ora un sostegno regolabile, touchpad e nuovi tasti funzione. Galaxy Tab S6 può essere utilizzato come un hub per gestire i dispositivi con SmartThings. Insieme a Bixby, sarà possibile gestire facilmente dispositivi connessi tramite comandi vocali.

Galaxy Tab S6 arriva nei colori Mountain Grey, Cloud Blue e Rose Blush e sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire da fine agosto in mercati selezionati, tra cui anche l’Italia. Nessuna informazione relativa ai prezzi di vendita.