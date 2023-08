Il riscontro di vendite per la quinta generazione dei pieghevoli Samsung è stato semplicemente impressionante. I preordini dei nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, difatti, hanno segnato dei numeri da record e, a pochi giorni dall’Unpacked dello scorso 26 luglio, le vendite in Italia dei nuovi pieghevoli del colosso coreano, hanno quasi raddoppiato il risultato ottenuto dalla generazione precedente di Flip e Fold,, attestando una crescita complessiva di 1,8 volte rispetto ai modelli precedenti.

In particolare, le vendite del Galaxy Z Flip5 sono state 2,4 volte maggiori rispetto a quelle del Galaxy Z Flip4, indicando che le novità introdotte da Samsung hanno saputo accontentare le richieste dell’utenza, mentre quelle del Galaxy Z Fold5 hanno superato quelle del predecessore di 1,2 volte.

Indubbiamente i bonus preorder riservati ai clienti durante, hanno favorito questo incredibile successo di vendite. Per chi non ne fosse a conoscenza, fino al 10 agosto gli utenti possono acquistare le versioni da 512GB sia del Galaxy Z Flip5 sia del Galaxy Z Fold5 allo stesso prezzo della versione da 256GB, mentre la versione 1TB di Galaxy Z Fold5 è acquistabile ad un prezzo di lancio di 2239€.

Inoltre, è stata data la possibilità di usufruire del servizio di copertura di un anno Samsung Care+ (il quale copre i danni accidentali) a chiunque abbia acquistato Galaxy Z Flip5, o Galaxy Z Fold5, sul sito ufficiale di Samsung, sempre previa registrazione su Samsung Members.

Infine, per tutti coloro che effettueranno il trade-in, Samsung garantisce 100€ di extra valutazione per l’acquisto di uno dei nuovi foldable, senza fare differenziazioni in merito a tagli di memoria e prezzo finale d’acquisto.

Venendo infine alle scelte in termini di colore, nel caso di Samsung Galaxy Z Flip5 si è vista una netta preferenza per il dispositivo color Mint ma hanno ricevuto apprezzamenti anche le versioni Green e Yellow, le quali sono delle varianti esclusive disponibili esclusivamente sul sito ufficiale di Samsung.

Nel caso del Samsung Galaxy Z Fold5, invece, le preferenze sono andate al colore Ice Blue e alla variante Blue disponibile in esclusiva su samsung.com. Attualmente, sul sito ufficiale di Samsung, sono disponibili in totale 8 colori per il Galaxy Z Flip5 e 5 colori per il Galaxy Z Fold5.

