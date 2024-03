Ecco quanto costerà il pieghevole "economico" di Samsung

Nell'attesa paziente dell'arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 6 e del Samsung Galaxy Z Flip 6, circolano voci su un dispositivo pieghevole Samsung più accessibile che potrebbe essere lanciato nel 2024 - e abbiamo appena ricevuto un grande indizio sul suo prezzo.

Secondo il media sudcoreano Sisa Journal (tramite l'esperto di tecnologia @Tech_Reve), Samsung mira a un prezzo inferiore a 800 euro per il Galaxy Z Fold 6 SE, o comunque verrà chiamato.

Considerando che i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Samsung Galaxy Z Flip 5, lanciati a luglio 2023, hanno dei prezzi di listino che partono rispettivamente da 1.879,00€ e 1.189,00€ si prospetta un potenziale grande sconto, specialmente rispetto al Z Fold 5. Presumibilmente, il rapporto dei prezzi si riferisce a un dispositivo pieghevole a libro anziché a uno a conchiglia, anche se Sisa Journal non specifica il fattore di forma.

Le caratteristiche del pieghevole economico Samsung

Secondo questo ultimo rapporto, Samsung abbasserà i costi del processore, del display e della batteria nel modello pieghevole più conveniente. Tuttavia, sembra che il modulo fotocamera sarà allo stesso livello dei dispositivi pieghevoli di fascia alta prodotti da Samsung.

Solo pochi giorni fa c'è stato un altro rapporto su questo dispositivo pieghevole più economico, che suggeriva che il supporto per S Pen sarebbe stato eliminato per ridurre ulteriormente il costo del dispositivo. Questo conferma quanto trapelato in precedenza.

Le voci precedenti indicavano un prezzo per questo dispositivo pieghevole più economico tra 400 e 500 euro, anche se potrebbe essere un obiettivo preliminare che Samsung ha ora abbandonato. Qualunque cosa sia in arrivo, se Samsung seguirà il programma dell'anno scorso e se le fughe di notizie saranno confermate, sarà lanciato a luglio.