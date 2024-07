Samsung Galaxy Z Flip6 vs Motorola Edge 50 Ultra: qual è il pieghevole a conchiglia definitivo?

Gli smartphone a conchiglia, un tempo reliquie nostalgiche del passato, stanno tornando in auge con un tocco futuristico. A guidare questa carica ci sono due giganti del mondo della tecnologia: Samsung e Motorola.

Quest'anno, entrambi hanno introdotto nuovi smartphone pieghevoli in questa categoria: il Galaxy Z Flip 6 e il Motorola razr 50 Ultra. Queste due opzioni di fascia alta soddisfano la crescente domanda dei consumatori che vogliono un pieghevole, ma ciascuno ha le sue particolarità specifiche. Analizziamo in questo confronto dettagliato i due dispostivi per vedere quale di questi classici moderni dovreste scegliere.

Prezzo e disponibilità

Entrambi gli smartphone hanno un prezzo di circa 1200 euro, con solo il Flip6 che dispone di opzioni per migliorare RAM e storage a prezzo superiore. A parità di RAM e memoria interna, tuttavia, il razr 50 Ultra costa ben 200 euro in meno rispetto al suo diretto concorrente.

Motorola razr 50 Ultra è disponibile nelle quattro colorazioni Hot Pink, Midnight Blue, Peach Fuzz, Spring Green. Il Samsung Galaxy Z Flip6 è disponibile nelle colorazioni Blue, Yellow, Mint e Silver Shadow presso i principali rivenditori, con le colorazioni Crafted Black, White e Peach disponibili in esclusiva presso il nuovo store ad Arese o sul sito ufficiale dell'azienda.

Motorola razr 50 Ultra - 12GB/512GB | 1199,00 euro

Samsung Galaxy Z Flip6 - 12GB/256GB | 1279,00 euro

Samsung Galaxy Z Flip6 - 12GB/512GB | 1399,00 euro

Design e display

Il Galaxy Z Flip6 e il razr 50 Ultra sono entrambi smartphone a conchiglia che si piegano verticalmente, rendendoli significativamente più tascabili rispetto agli smartphone tradizionali. Questa forma è un delizioso richiamo al passato, infuso con tecnologia all'avanguardia.

Il Z Flip6 dispone di un display AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di 120Hz. In confronto, il razr 50 Ultra sfoggia un display AMOLED leggermente più grande da 6,9 pollici con un'impressionante frequenza di aggiornamento di 165Hz. Entrambi condividono una risoluzione di 1080 x 2640 pixel, ma la frequenza di aggiornamento più alta del razr promette un'esperienza visiva più fluida e reattiva.

Una delle caratteristiche distintive di questi dispositivi è il display esterno. Il razr 50 Ultra vanta un display esterno da 4 pollici che copre quasi completamente la parte anteriore dello smartphone quando piegato, offrendo un'esperienza più immersiva. Il Galaxy Z Flip6, con il suo display esterno da 3,4 pollici, presenta una cornice evidente e un "notch" per la fotocamera, facendolo sembrare un po' meno moderno in confronto.

Prestazioni e software

Entrambi i foldable sono dotati di Android 14, ma l'esperienza è leggermente diversa. Il Galaxy Z Flip6 esegue OneUI, un'interfaccia personalizzata che offre funzionalità uniche e strumenti Galaxy AI. Questo può essere un vantaggio significativo per gli utenti già familiari con l'ecosistema Samsung e che magari possiedono altri prodotti del brand. Il pieghevole Motorola, invece, ha un'interfaccia più vicina ad Android AOSP chiamata Hello UI e integra a sua volta funzionalità esclusive come Smart Connect, Moto Secure e Moto Unplugged.

Il razr 50 Ultra è mosso dal processore Snapdragon 8s Gen 3 con GPU Adreno 735, mentre il Galaxy Z Flip6 utilizza il più potente Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy con GPU Adreno 750. Sebbene la differenza in termini di prestazioni nella vita di tutti i giorni non sia drastica, il Galaxy Z Flip6 ha comunque un vantaggio, rendendolo più adatto per attività impegnative come il gaming e lo streaming.

Fotocamera e autonomia

Quando si tratta di fotocamere, gli smartphone a conchiglia tradizionalmente non sono stati la prima scelta per gli appassionati di fotografia. Tuttavia, sia il Galaxy Z Flip6 che il razr 50 Ultra offrono configurazioni fotografiche competenti. Il razr 50 Ultra è dotato di due sensori principali da 50MP, un aggiornamento significativo rispetto al modello dell'anno scorso. Tuttavia, manca di una lente ultragrandangolare, offrendo solo una lente standard e una lente con zoom 2x.

Il Galaxy Z Flip6, d'altra parte, include una fotocamera grandangolare da 50MP e una ultragrandangolare da 12MP. Sebbene la sua fotocamera frontale da 10MP sia inferiore rispetto alla fotocamera frontale da 32MP del razr 50 Ultra, l'inclusione di una lente ultragrandangolare potrebbe essere un fattore decisivo per alcuni utenti.

Entrambi i prodotti sono dotati di una batteria da 4,000mAh, promettendo un'autonomia simile. Tuttavia, il razr 50 Ultra supporta una ricarica rapida via cavo da 45W, rispetto ai 25W del Galaxy Z Flip6. Questo potrebbe essere un punto cruciale per gli utenti che danno priorità alla velocità di ricarica.

Conclusioni

Scegliere tra il Galaxy Z Flip6 e il Motorola razr 50 Ultra non è un compito facile. Entrambi sono prodotti impressionanti a modo loro, spingendo i limiti di ciò che i pieghevoli a conchiglia possono offrire.

Il Motorola razr 50 Ultra brilla per il suo design raffinato, il display esterno più grande e la ricarica rapida. È un vero e proprio flagship che fonde nostalgia e modernità in modo impeccabile.

Il Samsung Galaxy Z Flip6, pur sembrando leggermente datato per alcuni aspetti, offre prestazioni fenomenali grazie al suo chip di fascia superiore. L'inclusione di una fotocamera ultragrandangolare e l'interfaccia OneUI ricca di funzioni Galaxy AI potrebbero influenzare coloro che sono fedeli all'ecosistema Samsung o che vogliono sperimentare con l'intelligenza artificiale.

Alla fine, la scelta dipende dalle preferenze personali. Il razr 50 Ultra potrebbe attrarre coloro che puntano allo stile, mentre il Galaxy Z Flip6 offre migliori prestazioni e un'esperienza utente più ricca. In ogni caso, difficilmente vi troverete insoddisfatti una volta provato uno qualunque di questi due nuovi pieghevoli.