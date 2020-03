Su internet è iniziato a circolare il brevetto di un gamepad pensato appositamente per gli smartphone. Il mercato mobile è pieno di dispositivi con delle specifiche tecniche molto interessanti, basti pensare allo stesso Galaxy S20 (disponibile su Amazon). Gli sviluppatori continuano di conseguenza a lanciare dei videogiochi per Android e iOS sempre più complessi dal punto di vista tecnico.

Samsung, solo pochi giorni fa, ha pubblicato un post in cui veniva riportato: “PS5 o Xbox X? No, il tuo display sarà decisivo durante il 2020”. La società intendeva forse dire che il futuro dei videogiochi non sono più le console, bensì gli smartphone. Ovviamente, questa è una prospettiva ancora incerta. Il messaggio faceva intuire che il brand volesse avvicinarsi a questo mondo.

A quanto pare, sin dalla scorsa estate, Samsung sta lavorando a un gamepad compatibile con gli smartphone. Per il momento, è bene sottolineare che la società non ha annunciato nulla. Dalle immagini, sembrerebbe che possa trattarsi di un controller dentro cui potrà essere collegato il proprio dispositivo.

Presenti anche alcune ventole, che consentirebbero agli utenti di evitare che il proprio smartphone si surriscaldi eccessivamente. Nel corpo sono presenti diversi tasti necessari per ottenere un’ottima esperienza con i propri videogiochi preferiti.