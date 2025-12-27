Avatar di Ospite Lag_Shield #792 0
mai sentito nominare prima, funziona solo sui samsung nuovi o anche sui modelli più vecchi?
Bug_Bow
l'ho sempre usato ma sinceramente metà dei moduli non li tocco neanche, OneHandOperation+ però è una droga
Andrea Maiellano
Funziona anche sui vecchi, con alcune limitazioni per i tool che non avrebbe senso installare. Molto leggera come app e i moduli sono altrettanto leggeri.
Andrea Maiellano
Io utilizzo tantissimo Keys Cafe ma solo perché non voglio installare GBoard e non ho mai apprezzato alcune cose della tastiera stock di One UI. Ma anche con il Flip6 per avere le app in formato widget sullo schermo esterno fu incredibilmente utile Good Lock.
