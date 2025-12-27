Good Lock rappresenta da parecchi anni uno degli strumenti più potenti per chi desidera spingersi oltre i limiti standard di personalizzazione di One UI, potendo cucire attorno alle proprie necessità l'esperienza utente offerta da un Samsung Galaxy.

Si tratta di una suite modulare, disponibile gratuitamente sul Play Store e Galaxy Store, che può trasformare radicalmente l'esperienza d'uso degli smartphone Galaxy (foldable o meno), offrendo controlli granulari su praticamente ogni aspetto dell'interfaccia. Per gli utenti più esigenti, o che semplicemente vorrebbero avere il controllo totale di ogni aspetto del proprio device, si tratta di un aggregatore di strumenti irrinunciabile.

L'approccio modulare di Good Lock permette di scaricare solo le funzionalità necessarie, mantenendo leggero l'impatto sulle prestazioni del sistema e sullo spazio occupato dall'applicativo. Una volta scaricato, al suo interno sono presenti numerosi strumenti che possono essere scaricati a loro volta per avere sottomano solamente i tool preferiti per il proprio smartphone.

Ogni modulo, difatti, si concentra su un'area specifica dell'interfaccia, dalla schermata di blocco alla gestione dell'audio, passando per le gesture di navigazione e il multitasking avanzato. La flessibilità è tale da consentire configurazioni perfettamente adattate alle esigenze individuali, sia che si tratti di ottimizzare l'uso con una sola mano su dispositivi sempre più grandi, sia di accelerare flussi di lavoro complessi.

Tra i moduli più utilizzati spicca One Hand Operation+, che rivoluziona completamente la navigazione sui dispositivi Samsung. Attraverso gesture personalizzabili redistribuite ai bordi dello schermo, questo modulo permette di impostare azioni rapide per tornare indietro, accedere alla home, aprire il pannello delle app recenti o lanciare il selettore di attività.

La configurazione ottimale prevede l'attivazione di entrambi i bordi laterali con comandi identici: swipe dritto per tornare indietro (movimento breve) o alla home (movimento lungo), swipe diagonale verso l'alto per le app recenti e verso il basso per il selettore rapido. La regolazione della larghezza del tocco, delle dimensioni dell'area attiva e della posizione verticale consente di adattare perfettamente le gesture alla presa naturale del dispositivo.

Theme Park offre invece controlli dettagliati sull'aspetto visivo dell'interfaccia, particolarmente utile per chi alterna frequentemente tra modalità chiara e scura. Il modulo permette di creare temi personalizzati per il pannello rapido delle impostazioni, modificando colori, livelli di sfocatura e trasparenze in modo indipendente per entrambe le modalità. Questo risulta essenziale quando le scelte estetiche di Samsung per le notifiche e i toggle rapidi non soddisfano le preferenze personali, specialmente in condizioni di illuminazione estreme come la lettura notturna o l'uso sotto la luce solare diretta.

La configurazione della Task changer in modalità lista verticale attraverso Home Up trasforma radicalmente la gestione delle app recenti, rendendo lo scorrimento e la chiusura delle applicazioni significativamente più ergonomica con il pollice su display di grandi dimensioni

La personalizzazione della schermata di blocco passa attraverso LockStar, che estende le capacità native di One UI permettendo di aggiungere widget personalizzati, modificare lo stile dell'icona di sblocco, del clock e delle scorciatoie rapide. I widget più pratici includono l'orologio mondiale con fusi orari multipli e il widget meteo di Samsung, che forniscono informazioni contestuali immediate senza dover sbloccare il dispositivo. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi viaggia frequentemente o necessita di monitorare condizioni meteorologiche specifiche.

QuickStar risolve una delle limitazioni più fastidiose della barra di stato Samsung: la posizione fissa dell'orologio sul lato sinistro. Il modulo permette di spostare l'indicatore orario a destra, liberando l'area sinistra per le notifiche delle applicazioni e creando un layout più logico e organizzato. L'opzione per visualizzare i secondi, attiva sia nella barra di stato che nel pannello rapido, aggiunge un livello di precisione apprezzato da chi utilizza il dispositivo per timing o monitoraggio temporale preciso.

Per quanto riguarda la gestione degli screenshot, Nice Shot introduce una funzionalità sorprendentemente semplice ma estremamente utile: un pulsante di eliminazione immediata nella toolbar delle catture. Questa aggiunta elimina la necessità di navigare nella galleria per rimuovere screenshot accidentali o superflui, accelerando significativamente il workflow di chi cattura frequentemente contenuti per documentazione o condivisione.

Routines+ espande ulteriormente le già impressionanti capacità di Modes and Routines nativo di Samsung, aggiungendo trigger e azioni più complesse. Il modulo include la funzionalità di macro touch, utilizzabile per automatizzare sequenze di tocchi ripetitivi come l'aggiornamento forzato delle app sul Play Store durante le ore notturne. Cruciale è la possibilità di eseguire backup ed importare routine complete, facilitando il passaggio a nuovi dispositivi senza dover riconfigurare manualmente decine di automazioni personalizzate.

Display Assistant offre controlli granulari sulle impostazioni dello schermo su base per-applicazione. Il modulo permette di estendere il timeout dello schermo fino a 10 minuti per app specifiche come quelle di delivery alimentare, modificare il frame rate per singole applicazioni ottimizzando prestazioni o autonomia, e regolare il comportamento della luminosità adattiva in contesti specifici. L'unica limitazione notevole rimane l'impossibilità di impostare timeout personalizzati superiori ai 10 minuti.

Sul fronte audio, Sound Assistant rappresenta uno dei moduli più completi della suite. Oltre a permettere la personalizzazione della posizione del pannello volume per facilitare l'accesso con una sola mano, il modulo introduce il controllo granulare del volume per singola applicazione. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per silenziare completamente app con gestione audio problematica come Instagram, che tende a riprodurre suoni indesiderati. La modifica del valore di incremento del volume a 3 step offre un controllo più fine rispetto alle impostazioni predefinite.

Camera Assistant risolve una peculiarità fastidiosa dell'app fotocamera Samsung: lo scatto avviene solo al rilascio del pulsante otturatore, non al tocco. L'attivazione del Quick tap shutter inverte questo comportamento, catturando immediatamente l'immagine al contatto e aggiungendo un secondo scatto se si mantiene premuto il pulsante. Questo migliora drasticamente la capacità di fotografare soggetti in movimento rapido come insetti o elementi naturali mossi dal vento, riducendo il motion blur e aumentando la percentuale di scatti utilizzabili.

MultiStar conclude la carrellata dei moduli essenziali, trasformando l'esperienza multitasking sui dispositivi Samsung. La funzione più impattante è il Quick launch della vista split screen, che permette di tenere premuto il pulsante Recenti per posizionare immediatamente l'app corrente in modalità schermo diviso. Questo elimina la necessità di navigare attraverso menu multipli, rendendo il confronto tra applicazioni o il trasferimento di informazioni tra due app significativamente più fluido e rapido.

La filosofia progettuale di Good Lock dimostra come Samsung stia cercando di soddisfare simultaneamente l'utenza mainstream e quella enthusiast, mantenendo One UI accessibile per impostazione predefinita ma offrendo una estrema profondità di personalizzazione per chi desidera spingersi oltre.

L'approccio modulare evita di appesantire il sistema con funzionalità inutilizzate, mentre la distribuzione attraverso diversi store garantisce sia aggiornamenti tempestivi che una totale libertà di scegliere dove scaricare l'app. Per chi utilizza dispositivi Samsung, installare Good Lock rappresenta un passaggio quasi obbligato per sfruttare appieno le potenzialità hardware e software del proprio smartphone, trasformandolo in uno strumento perfettamente calibrato sulle proprie esigenze.