Samsung sarebbe pronta ad abbandonare Samsung a favore di… Samsung!

No, non è uno strano gioco di parole: attualmente Samsung Mobile si affida ad una Samsung LSI per la creazione di chip per smartphone. Ma stando ad alcune voci di corridoio qualcosa potrebbe essere cambiato.

Un report di Elec riporta che Samsung abbia creato un team di sviluppo di chipset o application processor (AP) all’interno del business mobile experience (MX) dell’azienda. La divisione è responsabile della gestione delle operazioni relative agli smartphone dell’azienda. Il team di sviluppo del chipset sarà presumibilmente guidato dal vicepresidente esecutivo Choi Won-joon: noto come esperto di chipset wireless, Choi è entrato a far parte di Samsung dopo aver lavorato per il produttore di chip Qualcomm nel 2016.

Tuttavia una posizione simile esiste già ed è attualmente “occupata” da Samsung System LSI, che progetta chip logici come Exynos che Samsung Mobile Experience utilizza sui suoi telefoni Galaxy. Le fonti di Elec suggeriscono che il motivo più probabile per la formazione di un team di sviluppo di chipset interno alla stessa divisione mobile sarebbe il poter sviluppare i propri processori per smartphone per i telefoni Galaxy. Le fonti hanno anche ritenuto meno probabile la possibilità che il team sia stato creato per ottimizzare ulteriormente i processori Exynos per i telefoni Galaxy. Interrogata al riguardo una delle fonti di Elec avrebbe detto:

“Non sembra esserci alcun motivo per creare un ‘team di sviluppo di soluzioni AP’ all’interno della divisione MX semplicemente per l’ottimizzazione AP. La divisione MX è un’organizzazione di nuova costituzione per creare autonomamente gli AP di cui hanno bisogno“.

Non sarebbe la prima volta che sentiamo parlare degli ambiziosi piani di Samsung per i suoi chipset interni. A maggio emersero i rapporti secondo cui Samsung stava lavorando a un ambizioso chipset “esclusivo per Galaxy” previsto per il 2025 e che avrebbe saltato i processori Exynos per il 2023 e il 2024. Da allora Samsung ha firmato un accordo con Qualcomm per utilizzare i processori Snapdragon “a livello globale” nei telefoni di punta Galaxy, a partire dal Galaxy S23 del prossimo anno.

La creazione di un vero e proprio team interno di sviluppo di chipset porta con sé diverse domande: questi chipset sarebbero ancora prodotti da Samsung Semiconductor o potrebbero essere prodotti da TSMC? I nuovi processori offriranno ancora la grafica AMD? Cosa significa questo per i processori Exynos di Samsung LSI? Dovremo solo aspettare e vedere, poiché Samsung, interrogata al riguardo, non ha dato risposta a nessuna di queste domande