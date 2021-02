Samsung: il 2021 si concluderà con questa novità

Samsung è leader nella produzione di display pieghevoli e la concorrente LG, da sempre molto “ingombrante” nello stesso settore, sta cercando di non perdere il treno dell’innovazione per aggiudicarsi un ruolo come principale fornitore.

Se la società Sud Coreana sta, generazione dopo generazione, migliorando i suoi display pieghevoli, LG sta elaborando da anni una tecnologia nuova tecnologia che permetterà agli smartphone di arrotolarne il display ma anche di farlo scorrere.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Ebbene, questi dispositivi potrebbero essere utili come gli attuali pieghevoli ma essere ancora più importanti per dimensioni (ovviamente da estesi) migliorandone la produttività. Tramite rumors ed indiscrezioni si pensava che LG fosse molto più avanti di Samsung per la realizzazione di tali progetti e invece oggi, come non ce lo si aspettava, l’azienda produttrice dei Galaxy riporta di avere l’intenzione di realizzare il primo smartphone con display scorrevole entro la fine di quest’anno.

Ovviamente sappiamo poco di come questa tipologia di prodotti verrà posizionata all’interno della nomenclatura ufficiale ma potrebbe pur sempre far parte della famiglia Galaxy Z. Per le caratteristiche tecniche molto probabilmente sarà un top di gamma, anche per “addolcire” il fatto che non costerà poco.

Tornando alla nuova tecnologia, nei documenti viene descritta con il termine roll-up e drop-down, appunto per la sua possibilità di arrotolarsi ma anche di scorrere da una parte e dall’altra. Come sempre l’obiettivo è quello di avere uno smartphone da “chiuso” e un tablet da “aperto”.

Come è stato per l’avvento dei pieghevoli, Samsung non perderà l’occasione di condire il software con funzioni specifiche per questo/i nuovo/i e particolare/i tipo/i di form factor. I prodotti sono previsti per la fine dell’anno per consolidare l’efficacia della leadership nel corso del 2021.