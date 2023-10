Euronics speciale telefonia! Smartphone scontati fino al 25 ottobre

Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone, sarete felici di sapere che non dovrete aspettare il Black Friday di novembre per trovare offerte convenienti. Da Euronics, infatti, è partita la promozione "speciale telefonia", che fino al 25 ottobre vi permetterà di risparmiare su tantissimi smartphone di diverse marche!

Da Samsung a Xiaomi, passando per Realme, Motorola e molto altro, il catalogo offerto da Euronics consta di ben due pagine ricche di smartphone, per cui troverete sicuramente il modello che fa al caso vostro. Inoltre, potrete usufruire anche del pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna per tutti i vostri acquisti, rendendo le spese più accessibili.

Speciale Telefonia Euronics, perché approfittarne?

Lo speciale tefonia di Euronics è, ovviamente, rivolto a chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, e in particolare per chi punta su un modello Android. Tra i prodotti in offerta, infatti, non vi sono iPhone, bensì dispositivi di vari brand che vanno dalle fasce economiche, sotto i 200 euro, ai top di gamma. A tal proposito vi segnaliamo il Samsung Galaxy S23+, disponibile a soli 999,00€ invece di 1.229,00€.

Si tratta, senza dubbio, della scelta ideale per chi desidera possedere uno dei migliori smartphone sul mercato, il quale rappresenta un investimento che vi durerà anni senza darvi il minimo problema. In particolare, è particolarmente indicato per coloro che danno priorità al comparto fotografico, in quanto vi permetterà di scattare foto e video con una qualità professionale grazie a obiettivi top di gamma e alcune delle tecnologie più avanzate del settore.

Rimanendo in casa Samsung vi consigliamo anche il Galaxy Z Flip5, in offerta a 1.129,00€ invece di 1.249,00€. In questo caso parliamo di uno dei migliori smartphone pieghevoli sul mercato, perfetto per coloro che desiderano un modello dotato di questo particolare design, che lo rende ideale da infilare in una tasca e utilizzarlo anche come dispositivo per il lavoro. Il display frontale, infatti, vi permetterà di gestire notifiche e applicazioni a colpo d'occhio, mentre l'ottima fotocamera vi permetterà di scattare foto fantastiche anche di notte.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Euronics dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i smartphone nel catalogo e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che gli sconti termineranno il 25 ottobre.

