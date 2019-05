Samsung, in arrivo la ricarica rapida a 100W negli smartphone

Si chiamano SE8A e MM101 e sono i due nuovi controller USB Type-C per caricabatterie di Samsung compatibili con lo standard USB Power Delivery 3.0 e in grado di supportare la ricarica a 100W.

Samsung ha appena annunciato due nuovi controller USB Type-C per caricabatterie compatibili con lo standard USB Power Delivery 3.0. Si chiamano SE8A e MM101 e – stando a quanto affermato dal produttore – supportano la ricarica fino a 100W di potenza, molto di più dunque dell’attuale ricarica rapida da 25W del Galaxy S10 5G.

I nuovi chip possono essere utilizzati su un’ampia gamma di dispositivi inclusi smartphone, tablet, laptop e monitor. Entrambi i chip sono dotati anche di protezione da sovratensione e di eFlash incorporato che permette ai produttori di aggiornare il firmware senza modiche hardware. Inoltre, il supporto USB-PD 3.0 consente di risolvere i problemi che possono derivare dalla compatibilità tra diversi dispositivi.

Samsung ha prestato attenzione anche alla questione sicurezza. MM101 supporta un algoritmo di crittografia simmetrica (AES) per l’autenticazione del prodotto e include una funzione di rilevamento dell’umidità per garantire condizioni di ricarica sempre sicure. SE8A è invece la prima soluzione del settore che combina un controller PD e Secure Element (equivalente CC EAL5 +) in un singolo chip, fornendo ulteriori misure di protezione come l’archiviazione delle chiavi di sicurezza e la codifica e decodifica dei dati sensibili all’interno di un dispositivo. Inoltre, supporta il programma di autenticazione USB Type-C che impedisce l’uso improprio di prodotti non approvati.

MM101 è ancora in fase di campionatura, mentre SE8A è già in produzione e dovrebbe dunque arrivare a breve. Probabilmente, lo vedremo già a bordo di smartphone che saranno presentati verso la fine del 2019.