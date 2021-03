Samsung: meglio tardi che mai, arriva Galaxy S20 Lite FE?

Dopo oltre un anno dal lancio della famiglia Galaxy S20, Samsung pensa a riproporre un modello che potrebbe avere un suo perché nel mercato attuale: il Galaxy S20 Lite FE.

L’ultimo smartphone della famiglia ad essere arrivato è il Galaxy S20 FE che ha portato con se un design al posteriore leggermente distaccato dai suoi fratelli, più simile a quello che contraddistingue la linea Galaxy Note 20.

E dai rumors insistenti che girano in rete pare essere arrivato il turno del Galaxy S20 Lite FE (nome ancora non confermato), che potrebbe essere una new entry interessante nel portafoglio prodotti della società sud coreana. Le indiscrezioni riportano che sarà dotato di uno Snapdragon 865 ma senza un modem che fornisce la connessione 5G.

Prodotto interessante perché dovrebbe essere più piccolo della stragrande maggioranza di smartphone che arrivano oggi sul mercato, con un display più piccolo di 6,5 pollici. Per le configurazioni si ricalcano le solite: minimo 128 GB e minimo 6 GB di RAM. Anche il comparto batteria dovrebbe rimanere invariato mentre quello multimediale potrebbe essere dotato di tripla fotocamera, che sarà molto simile a quella del Galaxy S20 FE per estetica ma con sensori diversi.

Inoltre dovrebbe mantenere l’impermeabilità IP68 ed avere uno speaker stereo equalizzato con Dolby Atmos. Per quanto riguarda la questione ricarica rapida, potrebbe esserci un sistema di ricarica che supererà i 25 W e il sistema operativo sarà Android 11 al day one.

Non abbiamo dettagli di quando arriverà ma i rumors insistono che questo momento arriverà molto presto e pensiamo che arriverà anche nel nostro paese. Gli smartphone compatti sono sempre meno sul mercato, se Galaxy S20 Lite FE arriverà si ritaglierà sicuramente la sua fetta.