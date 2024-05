Fallout Shelter: tutti i trucchi

Anche voi siete rimasti galvanizzati dall’aver visto e apprezzato la serie di Fallout su Amazon Prime? Se avete quella voglia di giocare a Fallout ma non sapete da qualche gioco cominciare (complice anche la natura piuttosto onerosa dei capitoli principali della saga) è probabile che abbiate scelto di sperimentare Fallout Shelter, il manageriale di vault sotterranei disponibile per Android, iOS, Steam e tante altre piattaforme. Proprio per questo motivo oggi andiamo a vedere i trucchi di Fallout Shelter così da avere il miglior rifugio possibile in breve tempo.

Sommario

Esistono i trucchi in Fallout Shelter?

Parliamoci chiaro: no, il gioco non ha i trucchi “canonici” a cui i vecchi giocatori console o PC sono affezionati.

Non ci sono combinazioni di input che permettono al giocatore di ottenere grandi vantaggi statistici o di risorse, bensì esistono tutta una serie di consigli e trucchetti che permettono di migliorare la propria esperienza videoludica.

Esistono i glitch in Fallout Shelter?

Storicamente le varie versioni di Fallout Sheter hanno ospitato glitch di vario tipo che permettevano a un giocatore di avere vita più semplice in vari momenti dell’esperienza di gioco.

Purtroppo, al momento (Maggio 2024), tutti quanti i glitch che permettevano al giocatore di trovare oggetti leggendari o di avere vantaggi in termini di risorse sono stati patchati.

Ecco una lista dei glitch più famosi della storia di Fallout Shelter:

Negative Time Glitch (NTG) : questo metodo permetteva agli esploratori della zona contaminata di ottenere rapidissimamente un oggetto leggendario.

: questo metodo permetteva agli esploratori della zona contaminata di ottenere rapidissimamente un oggetto leggendario. Steampack/RadWays a volontà: in una delle prime versioni di Fallout Shelter era possibile raddoppiare il numero massimo di RadWats e Stimpack a disposizione di un’esploratore; la cosa non è più possibile. Al momento un esploratore può avere più di 25 stimpack o radway unicamente se li trova durante le sue peregrinazioni.

in una delle prime versioni di Fallout Shelter era possibile raddoppiare il numero massimo di RadWats e Stimpack a disposizione di un’esploratore; la cosa non è più possibile. Al momento un esploratore può avere più di 25 stimpack o radway unicamente se li trova durante le sue peregrinazioni. Gli oggetti leggendari del deposito della guardia nazionale: nel 2015, a gioco appena uscito, la maniera migliore per trovare oggetti con rarità leggendaria era completare l’evento chiamato National Guard Depot (deposito della guardia nazionale); l’evento, chiaramente, non offre più oggetti leggendari e questi ultimi si possono ottenere soltanto attraverso il crafting o l’apertura dei cestini per il pranzo.

In cosa è meglio spendere le Nuke Cola Quantum?

Da bravo gioco free to play che si rispetti, anche Fallout Shelter integra al suo interno una valuta premium chiamata Nuke Cola Quantum; questa è molto rara e si può trovare dentro i cestini del pranzo o attraverso gli acquisti con il negozio in game.

Data la rarità della risorsa, è bene sapere dove e come spendere la Nuke Cola per evitare poi di trovarsi senza nel momento del bisogno.

In linea generale è sempre meglio non utilizzare mai la Nuke Cola Quantum per craftare le ricette; queste si potranno ottenere (molto più lentamente) attraverso il completamento delle quest e l’ottenimento dei relativi frammenti.

Se si ha la necessità di skippare una delle quest giornaliere o settimanali, le Nuke Cola possono ritornare utili.

Sempre in termini di efficientamento del tempo, le nuke cola risultano essere molto utili per tagliare i tempi di ritorno degli esploratori dalle spedizioni, specie se si ha la necessità di posizionarli al lavoro su qualcosa o se si vuole perseguire una differente spedizione.

È davvero possibile ottenere i cestini del pranzo infiniti in Fallout Shelter?

I cestini del pranzo sono le lootboxes presenti all’interno di Fallout Shelter e permettono al giocatore di mettere le mani su cinque carte che saranno autoamticamente convertite in oggetti o risorse. Questi si ottengono come ricompensa per aver completato delle quest, guardando le pubblicità o avendo raggiunto determinati obbiettivi; non esiste una maniera per ottenere infiniti cestini del pranzo.

Ecco la lista completa degli oggetti che si possono ottenere dentro i cestini del pranzo:

Carta tappi

100 tappi (comune) 500 tappi (rara)

Carta risorse

50 cibo/acqua/energia (comune) 1 stimpak/radaway (comune) da 2 a 6 Nuke Cola Quantum (rara)

Carta materiali

Materiale comune/raro/leggendario Arma comune/rara/leggendaria Abito comune/raro/leggendario

Carta rara

500 tappi arma rara/leggendaria abito raro/leggendario animale raro/leggendario abitante raro/leggendario Mr. Handy (drop leggendario)



Come trovare materiali facilmente in Fallout Shelter

Dall’introduzione del crafting, la raccolta di materiali è diventato uno dei processi più importanti dell’intera esperienza di Fallout Shelter.

Questi si possono trovare dentro i cestini del pranzo o durante l’esplorazione della zona contaminata, specie durante gli eventi a tema.

Di questi ne esistono 2 tipologie: ripetibili o fissi; i primi si verificano ogni 160 minuti mentre gli altri hanno cadenza stagionale.

Ogni evento ha una statistica SPECIAL associata e inviando un esploratore con un alto valore in quella statistica è possibile ottenere materiali più rari.

Purtroppo è difficile trovare una regola condivisa tra le varie versioni del gioco per una motivazione molto specifica: sembra ci siano delle importanti differenze in termini di droprate dei materiali a seconda della piattaforma su cui si sta giocando; maggiori informazioni si possono trovare su questo post reddit.