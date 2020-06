Samsung: nuovi auricolari true wireless e smartwatch a luglio?

Samsung potrebbe lanciare lo smartwatch Galaxy Watch 3 e i presunti auricolari Galaxy Buds Live durante il prossimo luglio. Ad agosto, durante il probabile Unpacked, il produttore presenterà forse diversi dispositivi, tra cui Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Fold 2. Per evitare di accavallare troppi prodotti durante lo stesso evento, potrebbe decidere di svelare gli auricolari true wireless di nuova generazione e Galaxy Watch 3 con un leggero anticipo.

Galaxy Buds Live potrebbero affiancare Galaxy Buds+ (disponibili all’acquisto su Amazon). Si tratta di auricolari true wireless con un design molto particolare, che ricorda quasi l’aspetto estetico di un fagiolo. Essi dovrebbero risultare molto comodi e presenteranno forse la cancellazione attiva del rumore. Il loro prezzo dovrebbe essere inferiore a 150 dollari.

Per quanto riguarda Galaxy Watch 3 – di cui abbiamo parlato pochi giorni fa– non si hanno molte informazioni. Dopo Galaxy Watch Active 2 (disponibile su Amazon), Samsung dovrebbe presentare un altro smartwatch di alta qualità. Le varianti disponibili saranno forse due: 41 mm e 45 mm, entrambi con ghiera metallica rotante. Potrebbe essere l’orologio intelligente Samsung più costoso di sempre, a causa della variante in titanio.