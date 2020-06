Samsung non rallenta: in arrivo alcuni nuovi top di gamma?

Samsung Galaxy Z Flip 5G potrebbe arrivare insieme a Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 durante il prossimo Unpacked: a diffondere questa indiscrezione è stato un leaker attendibile. Sembrerebbe quindi che la società non abbia intenzione di rallentare durante il 2020, anche dopo aver lanciato la serie di fascia alta Galaxy S20 (disponibile su Amazon).

Jon Prosser, che è la fonte, ha anche dichiarato che l’evento si svolgerà il 5 agosto 2020 e che il lancio è fissato per il 20 agosto. Prosser non è l’unico a pensarla così: anche Ice Universe è convinto che l’evento di presentazione sia fissato per l’inizio di agosto.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event: Event August 5th – my source

(corroborating @UniverseIce) Note 20

Fold 2

ZFlip 5G Devices will launch on August 20th — Jon Prosser (@jon_prosser) June 9, 2020

La serie Galaxy Note 20 dovrebbe essere composta da diversi dispositivi. La variante “Ultra” – di cui abbiamo precedentemente parlato – potrebbe contare sul SoC Exynos 992, 12/16 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna e un display AMOLED da 6,9 pollici (con refresh rate a 120 Hz). Per quanto riguarda Galaxy Fold 2, successore dello smartphone già disponibile su Amazon, ci sono ancora parecchi dubbi: sarà una nuova generazione o una variante basata sul primo modello? Per quanto riguarda Galaxy Z Flip 5G, potrebbe trattarsi di uno smartphone simile a quello lanciato pochi mesi fa, ma con un SoC diverso compatibile con la rete di nuova generazione.