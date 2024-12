Samsung potrebbe copiare una comoda funzione AI dei Pixel

Secondo un leak proveniente dal noto leaker Ice Universe, Samsung starebbe sviluppando una funzionalità chiamata "Audio Eraser", in grado di eliminare i rumori indesiderati dai video, proprio come la "Gomma Magica Audio" presente sui recenti smartphone Pixel di Google.

La notizia, diffusa tramite un post su Weibo, è accompagnata da uno screenshot che mostra un'interfaccia con quattro cursori per regolare il volume di voci, musica, vento e rumore della folla. Non è chiaro se questa sarà l'interfaccia definitiva della funzionalità, ma l'immagine suggerisce che gli utenti avranno un controllo granulare sui diversi elementi sonori presenti nei video.

Ice Universe afferma che "Audio Eraser" sarà integrata nella prossima versione di One UI 7, l'interfaccia utente personalizzata di Samsung basata su Android. Non è ancora certo se la funzionalità sarà pronta in tempo per il lancio della serie Galaxy S25, previsto per il prossimo mese, ma è probabile che venga resa disponibile su un'ampia gamma di smartphone Samsung, anche di generazioni precedenti.

L'introduzione di "Audio Eraser" arricchirebbe ulteriormente la suite Galaxy AI di Samsung, che già offre diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come la rimozione degli oggetti dalle foto e il miglioramento della qualità delle immagini. Siccome alcune delle funzioni Galaxy AI sono basate su tecnologia Google, non ci stupirebbe se anche questa fosse un "regalo" del colosso delle ricerche.

La "Gomma Magica Audio" di Google, introdotta con la serie Pixel 8, ha riscosso un notevole successo tra gli utenti, grazie alla sua capacità di isolare e rimuovere i rumori indesiderati in modo efficace. Sarà interessante vedere se "Audio Eraser" di Samsung riuscirà a raggiungere lo stesso livello di precisione o se offrirà funzionalità aggiuntive, come la possibilità di separare le voci di persone diverse, presente nella versione aggiornata sui Pixel 9.

L'arrivo di funzionalità come "Audio Eraser" conferma la crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel mondo degli smartphone. Grazie all'IA, i dispositivi mobili sono in grado di offrire esperienze d'uso sempre più personalizzate e intuitive, semplificando la vita degli utenti e aprendo nuove possibilità creative. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da Samsung per scoprire tutte le potenzialità di questa nuova e promettente funzionalità.