Il mondo della tecnologia pieghevole potrebbe essere sul punto di voltare pagina definitivamente. Durante il CES 2026, Samsung ha presentato un pannello pieghevole che risolve quello che finora è stato considerato il tallone d'Achille di questa categoria di dispositivi: la piega visibile al centro dello schermo. Si tratta di un'innovazione che potrebbe ridefinire gli standard del settore e che, paradossalmente, potrebbe trovare la sua prima applicazione commerciale non in un dispositivo Samsung, ma nell'atteso iPhone pieghevole di Apple.

La dimostrazione svolta a Las Vegas ha lasciato gli addetti ai lavori particolarmente colpiti. Il display esposto non solo elimina completamente la piega visibile che caratterizza gli attuali smartphone pieghevoli, ma integra anche la tecnologia della fotocamera nascosta sotto il pannello. La qualità complessiva del display appare notevolmente superiore rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, rappresentando un salto tecnologico significativo per un segmento che fatica ancora a conquistare il grande pubblico proprio a causa dei compromessi visivi legati alla piega centrale.

Le indiscrezioni di settore indicano che questa tecnologia sia destinata a debuttare commercialmente nel iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple la cui presentazione è prevista per settembre di quest'anno. La scelta di Cupertino di affidarsi a Samsung Display per i pannelli del suo primo dispositivo pieghevole non sorprende, considerando la leadership tecnologica del colosso coreano nel settore degli schermi avanzati e la già consolidata collaborazione tra le due aziende per la fornitura di display OLED.

Nessuna piega visibile, solo innovazione pura

Resta però un interrogativo interessante sul fronte interno a Samsung. Sebbene la divisione display del gruppo abbia chiaramente raggiunto un traguardo tecnologico importante, l'adozione di questa tecnologia nei futuri dispositivi pieghevoli a marchio Samsung dipenderà dalla disponibilità della divisione mobile a sostenerne i costi. Il riferimento al Wide Fold, presumibilmente un futuro modello della serie Galaxy Fold, suggerisce che l'implementazione di questo display avanzato comporti un investimento economico significativo che potrebbe riflettersi sul prezzo finale del prodotto.

La situazione evidenzia una dinamica particolare dell'industria tecnologica: l'innovazione sviluppata da un produttore può trovare la sua prima incarnazione commerciale in dispositivi di un concorrente, qualora quest'ultimo sia disposto a pagarne il prezzo. Per Samsung MX, la divisione mobile del gruppo, si pone quindi una questione strategica delicata: utilizzare immediatamente questa tecnologia per mantenere la leadership nel segmento pieghevole, oppure attendere che i costi di produzione si riducano, rischiando però di veder Apple appropriarsi del titolo di primo produttore a offrire uno smartphone pieghevole senza compromessi visivi.

La risposta a questa domanda potrebbe determinare gli equilibri del mercato degli smartphone premium nella seconda metà del 2026, quando potremmo vedere se i futuri foldable di Samsung batteranno sul tempo Apple.