Samsung ha da poco fatto richiesta di brevetto per un nuovo marchio di fotocamere per smartphone: il nome depositato è XISO-CELL.

Sensore fotografico Samsung

A partire dal Samsung Galaxy S5, la ditta sudcoreana si è distinta per la produzione di sensori fotografici proprietari: gli ISOCELL. A questi, nel tempo, fecero seguito altri due diversi, e migliori, marchi: ISOCELL Plus e ISOCELL 2.0. Ora sembra che Samsung sia pronta ad un nuovo salto di qualità, grazie ad una richiesta di brevetto da poco deposita che andrà a coprire una nuova generazione di moduli: XISO-CELL. A riportare la notizia è stato proprio Samsung Club, mostrando proprio il modulo di applicazione al KIPRIS (Korean Intellectual Property Information Service), l’ufficio brevetti sud-coreano.

Date le tempistiche non è chiaro se il prossimo modello di punta di Samsung, il già noto Galaxy S23, monterà un sensore con questo specifico marchio o si affiderà ancora ai già ampiamente testati predecessori. Al momento si sa che supporterà un fotocamera da 200MP. E, di fatto, la stessa Samsung non più di un mese fa aveva annunciato l’ISOCELL HPX, un sensore da 200MP.

Purtroppo, a tal riguardo, la fonte sopra citata non ha fatto sapere nulla: XISO-CELL è avvolto dal mistero. La tradizione per la qualità fotografica della casa sudcoreana può essere tranquillamente fatta risalire fino ai primi modelli sviluppati: il nome ISOCELL era infatti derivato dal concetto di celle isolate un sistema sviluppato da Samsung per ridurre l’interferenza e il “rumore” tra due pixel adiacenti.

E a proposito di miglioramenti qualitativi, una già grande novità è stata introdotta dal già citato ISOCELL HPX, capace di ingrandimenti molto spinti caratterizzati da una perdita di qualità minima. La stessa Samsung aveva fatto sapere che questo era stato reso possibile dalla tecnologia DTI, in grado di separare ciascun pixel e, allo stesso tempo, migliorarne la sensibilità.

E in virtù di questo precedente, pur non sapendo cosa possa indicare la X presente nel nome XISO-CELL, siamo fiduciosi che il nuovo brand depositato saprà essere all’altezza delle aspettative.