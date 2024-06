Vi lascereste per una foto venuta male? Questa ricerca di Honor dice di sì

In vista del lancio della nuova serie HONOR 200, il brand ha commissionato una ricerca per analizzare l'importanza della fotografia nella vita degli italiani. I risultati vi lasceranno sorpresi, in quanto dimostrano quanto sia centrale la fotografia per moltissime persone nel nostro Paese.

A dimostrazione di quanto sia alta l'aspettativa di avere foto perfette, uno degli aspetti più sorprendenti emersi dalla ricerca è che il 10% degli italiani sarebbe disposto a chiudere una relazione, potenziale o già avviata, a causa di una foto venuta male. Inoltre, il 15% degli italiani dichiara di provare frustrazione nel caso in cui le abilità fotografiche di amici o parenti non si rivelino all'altezza delle aspettative, mentre l'11% degli italiano sostiene di sentirsi più propenso a uscire con qualcuno se è un bravo fotografo.

Quanto è importante per te scattare belle foto con lo smartphone? Molto, cerco sempre lo scatto perfetto (22%) Mi è indifferente (44%) Non lo trovo particolarmente importante (34%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 32 Vuoi cambiare la tua risposta?

La ricerca dimostra che gli italiani sono costantemente alla ricerca dello scatto perfetto: il 78% della popolazione scatta più di una foto nel tentativo di trovare quella migliore, accumulando in media 173 foto scartate sul proprio telefono. La Gen Z è particolarmente attiva in questo senso, con una media di 321 foto scartate, quasi il doppio rispetto alla fascia d'età compresa tra 25-35 anni, che ne colleziona 168, e alla fascia 35-45 anni, con 103 foto inutilizzate. A livello regionale, gli abitanti dell'Abruzzo detengono il record con 540 foto scartate, seguiti dal Friuli-Venezia Giulia (248) e dalla Calabria (237).

Nonostante il 40% degli intervistati dichiari di sentirsi sotto pressione quando deve scattare una foto, questo non significa che il piacere della fotografia sia ormai diventato un lontano ricordo. Il 59% afferma che scattare buoni primi piani fa sentire appagati, mentre il 35% ritiene che un ritratto ben riuscito possa rivelare molto di una persona. Oltre la metà (54%) apprezza molto quando una foto scattata riesce a catturare la personalità del soggetto.

Per tutti gli appassionati di fotografia sempre in cerca dello scatto perfetto, la serie HONOR 200, in uscita il 12 giugno, promette di stabilire un nuovo standard per la fotografia ritrattistica, grazie alla tecnologia IA avanzata che permetterà di ottenere foto impeccabili in modo molto più semplice.

Anya Nikoloska, Marketing and Communication Director di HONOR, ha dichiarato: "Catturare l'essenza di una persona attraverso la fotografia è un'arte. Con la serie H200, chiunque sarà in grado di ottenere risultati sbalorditivi, trasformando momenti quotidiani in opere d'arte mozzafiato."

E voi, cosa ne pensate? Vi rende particolarmente soddisfatti scattare belle foto con lo smartphone, oppure è un'attività che non vi interessa? Fatecelo sapere nel sondaggio che trovate poco sopra!