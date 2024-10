Samsung vuole abbandonare il marchio "Galaxy"

Secondo fonti coreane, Samsung sta valutando l'introduzione di un nuovo marchio per i suoi smartphone Android, oltre all'iconico nome "Galaxy". Un report di E-Today ha rivelato che la compagnia sta considerando di vendere smartphone di fascia alta sotto un brand differente da “Galaxy”.

Il nuovo brand mirerebbe a distinguere i momenti di svolta innovativa dell'azienda. Lee Young-hee di Samsung ha affermato che “Galaxy ha così tante linee di prodotti che capisco l'aspettativa di un nuovo nome in concomitanza con una svolta innovativa” L'introduzione di un marchio specifico per i dispositivi premium permetterebbe questa distinzione, seguendo l'esempio della separazione di Genisis da Hyundai per i veicoli di lusso.

Il cambiamento di branding è guidato dalla necessità di competere meglio nel mercato, soprattutto contro l'iPhone negli Stati Uniti

La denominazione “Galaxy” è diventata parte integrante non solo dell'identità di Samsung ma dell'intero mercato degli smartphone. Tuttavia, di fronte all'evoluzione del mercato e ai tentativi di competere con l'iPhone in particolare negli USA, è comprensibile la mossa di Samsung verso l'esplorazione di nuove opzioni di branding.

Secondo un sondaggio pubblicato dalla banca d'investimento americana Piper Sandler nell'ottobre dello scorso anno, 9 adolescenti americani su 10 hanno risposto di utilizzare un iPhone. Samsung, dall'alto della sua gamma di prodotti variegati e pensati per ogni esigenza, come il Galaxy A55, sta faticando a farsi più spazio in quello che si sta rivelando il mercato più difficile di sempre: gli USA.