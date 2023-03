Se siete in cerca di un nuovo smartphone, sappiate che realme ha annunciato sconti fino a 299 euro sui suoi smartphone e prodotti AIoT dal 27 al 29 marzo su Amazon, in occasione degli Spring Sales.

Tra le tante offerte, troviamo realme GT 2 Pro con uno sconto di ben 270,00 euro. Questo top di gamma dell’anno passato dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), per prestazioni ancora oggi di altissimo livello, e di un display AMOLED da 6,7 pollici a 120Hz con una elevata qualità delle immagini.

Tra i dispositivi scontati abbiamo anche realme GT Neo 3 con 200,00 euro di sconto, per un dispositivo dalle prestazioni top di gamma con un processore Mediatek Dimensity 8100 (5 nm) e un display da 6,7 pollici AMOLED a 120Hz. Grazie alla sua ricarica rapida SuperDart da 80W, sarete in grado di ricaricarlo dallo 0% al 50% in soli 12 minuti.

Ad usufruire dello stesso sconto abbiamo anche realme GT 2, il quale si pone come un interessantissimo mid-range della gamma realme di altissima qualità, con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) dalle alte prestazioni e un display da 6,62 pollici AMOLED a 120Hz. Come anche il suo “fratello maggiore” realme GT 2 Pro, la ricarica da 65W permette di ricaricare il dispositivo interamente in soli 33 minuti.

Anche realme 9 Pro+ viene proposto con uno sconto di 80,00 euro rendendolo un entry level ancora più appetibile, con il suo display Super AMOLED a 90Hz da 6,4 pollici e un processore Mediatek Dimensity 920 (6 nm). La ricarica SuperDart a 60Wpermette di caricare completamente il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 44 minuti.

“Essendo un brand tecnologico a tuttotondo, realme ha anche introdotto diversi nuovi prodotti nel segmento AIoT e offrirà sconti pazzeschi su questi dispositivi, che saranno disponibili a prezzi mai visti prima” ha affermato l’azienda.

Durante queste giornate di sconti, gli interessati potranno anche usufruire di diversi ribassi che includono 80 euro di sconto su realme Pad e 40 euro di sconto su realme Pad mini wifi.

Di seguito vi lasciamo tutti i prezzi dei dispositivi scontati che potrete trovare in vendita su Amazon. Se siete interessati affrettatevi, dal momento che l’offerta vi ricordiamo durerà fino a giorno 29 marzo.