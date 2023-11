Black Friday ePrice smartphone! Prezzi assurdi su Apple a Samsung

Il Black Friday ha fatto il suo ingresso anche su ePrice, presentando una serie di offerte imperdibili sui migliori smartphone, dalle rinomate marche come Apple e Samsung, passando per i modelli intermedi spesso apprezzati per il loro eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Le promozioni saranno attive fino al 12 novembre, il che ci fa pensare che questo possa essere solo un assaggio di ciò che ePrice ha in serbo per voi. Potrebbe esserci un secondo giro di offerte su altre categorie di prodotti dopo il 12 novembre. Tuttavia, concentriamoci sugli smartphone per il momento, poiché sono al centro dell'attenzione con sconti che hanno portato i prezzi di alcuni modelli a livelli mai visti prima.

Black Friday ePrice, chi dovrebbe approfittarne?

L'avvio del Black Friday su ePrice rappresenta un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano regalarsi un nuovo smartphone entro la fine dell'anno. Le offerte sono vantaggiose anche sui modelli di fascia media, che spesso vengono trascurati durante il resto dell'anno, e non solo sui modelli top di gamma, dove a volte è la deprezzazione a dominare piuttosto che lo sconto effettivo.

Pur avendo ormai diversi anni, il Galaxy S20 Ultra sarà lo smartphone perfetto per chi cerca un ex top di gamma con caratteristiche superiori ancora oggi a tanti altri smartphone moderni della stessa fascia di prezzo. Altrove viene venduto a oltre 500,00€, con ePrice che invece lo propone a soli 486,00€. Inoltre, acquistando questo modello avrete il vantaggio di avere uno smartphone con slot Micro SD, una caratteristica ormai assente sui modelli più recenti. Un vantaggio notevole, considerando che potrete aggiungere una scheda di memoria esterna senza dover spendere centinaia di euro in più per una configurazione con maggiore capacità di memoria interna.

Se il display da 6,9" del Galaxy S20 Ultra non è di vostro gradimento, allora potreste valutare l'acquisto del Realme 9 Pro Plus, ovvero lo smartphone che qualche anno fa sfidava i modelli di punta a un prezzo dimezzato rispetto a questi ultimi. ePrice vi garantisce il miglior prezzo anche su questo modello, offrendolo a soli 199,00€, quando altrove vi sarà richiesto di spendere ben più di 200,00€ per averlo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina ePrice dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

