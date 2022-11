Il Black Friday 2022 di Amazon sta indubbiamente dando filo da torcere ai nostri portafogli, ma non è l’unico!per catturare l’attenzione dei clienti tant’è che, come vi stiamo raccontando all’interno della nostra rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday , si possono rintracciare molte (e ottime) offerte anche su store come Mediaworld Unieuro , che sono altrettanto gravidi di buone occasioni di acquisto.

In tal senso non ci sorprende che, una delle migliori offerte in assoluto in ambito telefonia non provenga dalle pagine di Amazon, ma da quelle di Monclick, store ormai ben noto ed affidabilissimo che, in occasione di questo Black Friday, sta proponendo lo splendido Galaxy S22 Ultra con uno sconto di poco più di 450 euro rispetto al prezzo originale!

Stiamo parlando della versione dello smartphone con 128 GB di memoria di archiviazione, e 8 GB di memoria RAM, ovvero la versione nel taglio più piccolo tra le 3 disponibili, ma comunque decisamente appagante, visto e considerato l’ottimo apparato hardware. Il prezzo, dunque, è di appena 825,99€, contro gli originali 1.278,99€, in quello che è un acquisto che, grazie a Monclick, può anche essere effettuato a rate, pagando circa 82 euro al mese, a tasso zero, e senza particolari grattacapi.

Insomma, se siete a caccia di un nuovo smartphone e state puntando direttamente ai dispositivi top di gamma, indubbiamente questa è l’offerta che fa per voi, giacché parliamo di uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, le cui dimensioni e la presenza di un pennino, sostituiscono quella che era l’arcinota (e apprezzata) gamma Note, apprezzatissima dai professionisti… e non solo.

In tal senso, anche S22 Ultra è uno smartphone che tornerà comodo a chi ha determinate esigenze professionali, o anche di studio, trattandosi di un dispositivo che non solo vanta un ottimo hardware, ma anche e soprattutto l’integrazione della S Pen di Samsung, che può essere riposta direttamente nello smartphone, e la cui latenza è ormai prossima allo zero, tanto da poter essere utilizzata efficacemente anche per attività in cui è fondamentale la precisione, come ad esempio il disegno.

Ogni tratto di penna è fluido e naturale, come su carta, e vi permetterà di convertire rapidamente in formato digitale qualsiasi nota, appunto, disegno o pensiero, proprio come accadeva, in termini di usabilità, sulla gamma Note.

Anche il resto dell’apparato hardware, inoltre, non è da meno, visto che S22 Ultra vanta un ottimo chip Samsung Exynos 2200 a 4 nanometri, capace di garantire performance veloci e scattanti in qualsiasi circostanza, anche nell’ambito gaming o, perché no, nell’editing video, anche al netto dei “soli” 8 GB di RAM di questa versione, trattandosi del Galaxy S22 Ultra da 128 GB di memoria di archiviazione a cui, come detto, si associano non 12, ma 8 GB di memoria RAM.

In ogni caso, non dovrete preoccuparvi. Parliamo, infatti, di uno smartphone scattante e potente, capace di rispondere a qualsiasi tipologia di esigenza, anche fotografica, se si considera la sua eccezionale fotocamera da ben 108 MP, dotata di tecnologia Super Clear Glass, che cattura la luce in modo efficiente sia che si tratti di scatti notturni che di scatti in movimento, restituendo sempre immagini eccezionali e dai colori vividi!

Insomma, parliamo di uno smartphone davvero con tutti i crismi, che non presenta criticità sotto nessun punto di vista, e nemmeno nel suo formato più “economico”, che è poi quello qui proposto, con tutti i limiti imposti in termini di archiviazione e RAM.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Monclick dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, questo ottimo sconto vada esaurito.

