Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con migliaia di offerte su tantissimi store che dureranno svariati giorni. Fin dalle prime ore di venerdì 18 novembre vi abbiamo raccontato le promozioni migliori in assoluto, concentrandoci in particolar modo su Amazon, che ha aperto le danze di questo periodo ricco di opportunità imperdibili. Ora però ci concentreremo sul Black Friday di Unieuro, che sia in negozio che online propone sconti folli su moltissime categorie.

Dagli smartphone ai laptop agli elettrodomestici, sulla pagina dedicata al Black Friday di Unieuro sono presenti migliaia di articoli a prezzi scontatissimi, con ribassi che arrivano anche al 70%. Che voi vogliate dunque farvi una coccola acquistando un prodotto che tenevate d’occhio da tempo, o vogliate portarvi avanti con i regali di Natale in previsione dell’arrivo della stagione festiva, si tratta dell’occasione perfetta per mettere qualcosa nel carrello.

Come dicevamo, i prodotti in sconto sono veramente tantissimi, e per questo può risultare difficile scovare le migliori offerte, quelle assolutamente da non perdere per la qualità eccellente degli articoli o per la percentuale di sconto folle. In questo articolo vi raggrupperemo dunque le promozioni migliori dividendole per categorie, cosicché possiate avere una comoda lista dove trovare ciò di cui avete bisogno in modo pratico e veloce.

Prima di passare alle offerte, vi ricordiamo che siamo solo all’inizio di questo incredibilmente lungo Black Friday, quindi vi invitiamo a seguire tutte le occasioni da cogliere al volo, come le Offerte Lampo o i prezzi più bassi di sempre, seguendo i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove ricevere prontamente informazioni relative a tutti quegli sconti che proprio non potete perdere. Ne potete trovare ben tre, divisi in base agli articoli che vi potrebbero interessare: uno dedicato alle offerte generiche, uno rivolto ai prodotti Hardware & Tech, e l’ultimo pensato per gli appassionati di Abbigliamento e Sport!

Ora possiamo passare alle offerte, quindi non ci resta altro da dire se non: buono shopping!

Le migliori offerte del Black Friday Unieuro

Aspirapolvere

Aspirapolvere robot

Auricolari

Cuffie

Friggitrici ad aria

Macchine per il caffè

Monitor

Monitor gaming

Mouse e tastiere

Notebook

Notebook gaming

Prodotti Amazon

Prodotti Google

Smartphone

Smartwatch

Smart TV

Spazzolini elettrici

Videogiochi e console





