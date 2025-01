Semplifica la tua vita digitale con il cavo YISH 4 in 1: acquistalo ora a SOLI 7€!

Se state cercando un cavo di ricarica multifunzione capace di soddisfare tutte le vostre esigenze senza dover portare con voi più cavi, allora questa offerta su Amazon fa al caso vostro. Il cavo di ricarica YISH 4 in 1 è disponibile a soli 6,98€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 7,80€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera un accessorio versatile e resistente a un prezzo vantaggioso.

Cavo di ricarica YISH 4 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cavo universale YISH è la soluzione perfetta per chi possiede più dispositivi e vuole eliminare l’ingombro di cavi diversi. Grazie alle sue quattro connessioni integrate ( USB C a USB C, USB A a USB C, USB C a Lightning e USB A a Lightning), garantisce massima compatibilità con smartphone, tablet, laptop, cuffie Bluetooth, power bank e molto altro.

Se la velocità di ricarica è una priorità per voi, il cavo YISH è progettato per offrire prestazioni eccellenti. Supporta PD3.0 e QC3.0, con una potenza fino a 65W (porta USB C) e 27W PD (porta Lightning), assicurando che i dispositivi si carichino in tempi ridotti. Ad esempio, può portare la batteria di un iPhone 15 o di un Samsung Galaxy al 50% in soli 30 minuti, garantendo sempre energia quando ne avete più bisogno.

Oltre alla ricarica, il cavo permette un trasferimento dati ultra-rapido fino a 480 Mbps. Un file da 1 GB può essere trasferito in appena 30 secondi, rendendo questo accessorio perfetto per chi lavora spesso con file di grandi dimensioni.

Realizzato con nylon intrecciato ultra-resistente e giunti in lega di zinco, il cavo YISH è progettato per durare nel tempo, superando oltre 20.000 test di flessione e inserimento. Inoltre, le sue caratteristiche di protezione avanzata contro sovratensioni, surriscaldamenti e cortocircuiti garantiscono una ricarica sicura e affidabile per i vostri dispositivi.

Grazie alla sua lunghezza di 1,8 metri, potrete utilizzarlo comodamente a casa, in ufficio o in viaggio, senza il rischio di dovervi avvicinare troppo alle prese di corrente. Attualmente disponibile su Amazon a soli 6,98€, il cavo di ricarica YISH 4 in 1 rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un accessorio pratico, potente e durevole. Non lasciatevelo scappare: approfittate subito dell’offerta prima che il prezzo aumenti!

Vedi offerta su Amazon