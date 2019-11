Sempre più italiani salvano i dati personali nei propri smartphone

La tendenza emerge dal nuovo Trend Radar di Samsung. Gli smartphone rappresentano sempre più uno strumento imprescindibile per gli italiani.

Il Trend Radar di Samsung ha appena rivelato che circa un italiano su tre utilizza lo smartphone per conservare i propri dati, spesso anche personali e delicati. In moltissimi smartphone, infatti, gli utenti decidono sempre più spesso di nascondere alcune informazioni che vorrebbero portare sempre con sé, come i dati bancari, le proprie password e le immagini personali.

I motivi sarebbero molteplici:

Il dispositivo di piccole dimensioni è facilmente trasportabile;

Quasi nessuno esce di casa senza portarsi dietro lo smartphone;

Il blocco schermo, specialmente oggi grazie al lettore di impronte digitali e al riconoscimento facciale, appare agli utenti come qualcosa di estremamente sicura.

Gli italiani sono inoltre preoccupati dalle connessioni Wi-Fi pubbliche, dalle e-mail e dai messaggi fraudolenti e dei siti web non certificati. Proprio per questo motivo, gli utenti decidono spesso di adottare delle soluzioni per accrescere la sicurezza. Prima di tutto, si tende a cambiare spesso il PIN e le password, magari scegliendo anche dei caratteri speciali. Molti, inoltre, preferiscono installare almeno un antivirus. I dati che maggiormente interessano gli italiani sono il PIN della carta di credito, la password con cui accedere al proprio conto bancario e le varie immagini personali.

Insomma, lo smartphone, oggigiorno, è uno strumento sempre più utilizzato per conservare i propri dati sensibili.