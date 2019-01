Sharp annuncia AQUOS Zero: il top di gamma con Snapdragon 845 più leggero al mondo

Sharp ha annunciato AQUOS Zero a Taiwan. Lo smartphone con una scheda tecnica da top di gamma, le cui peculiarità sono la leggerezza e il prezzo competitivo. Infatti, con un peso di soli 146 grammi l’azienda lo ha definito come “smartphone con un display da 6 pollici più leggero al mondo”. Il risultato è stato ottenuto grazie all’utilizzo di una lega di magnesio per il frame laterale e della fibra aramidica per la back cover.

Sharp AQUOS Zero integra un pannello OLED da 6,2 pollici con risoluzione QHD+ (1.440 x 2.992 pixel) protetto da vetro Gorilla Glass 5. È presente il notch nonostante le cornici non siano estremamente ridotte. Il terminale ha ottenuto la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

La piattaforma hardware vede la presenza dello Snapdragon 845 accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Mentre la parte software è affidata ad Android 9 Pie. Il comparto fotografico, invece, si compone di una sola fotocamera posteriore da 22,6 MP con obiettivo f/1.9 e di un sensore frontale grandangolare da 8 MP. Il tutto è alimentato da una batteria da 3,130 mAh. Non manca il sensore biometrico sul pannello posteriore.

AQUOS Zero sarà disponibile – in patria – nella sola colorazione Meteorite Black a partire dal 15 gennaio al prezzo di 19.990 TWD (circa 566 euro al cambio attuale). Chi lo acquisterà entro fine febbraio riceverà in omaggio un auricolare Bluetooth. Per il momento non ci sono informazioni circa un’eventuale commercializzazione in Europa.