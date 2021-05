Smart Generation arriva su Android e iOS, ricondizionati garantiti a prezzi da urlo!

Non è la prima volta che vi parliamo di Smart Generation, azienda italiana dal cuore siciliano fondata nel 2015 da giovani che hanno saputo unire la passione per la tecnologia con il caldo tema dell’eco-sostenibilità.

L’applicazione ufficiale dello shop è finalmente disponibile gratuitamente sugli smartphone Android e iOS. Per festeggiare l’avvenimento, abbiamo pronto per voi un codice sconto in grado di farvi risparmiare un ulteriore 6% sull’acquisto di prodotti ricondizionati garantiti come iPhone e Mac, già proposti a prezzo ribassato!

L’applicazione ufficiale di Smart Generation, negozio online che tratta prodotti ricondizionati di ogni tipo, è disponibile al download dal Google Play Store e dall’Apple App Store. Dall’applicazione è possibile sfogliare l’immenso catalogo di dispositivi ricondizionati proposti a prezzi fino al 70% più convenienti di quelli del listino ufficiale, tra cui molti prodotti di Apple.

Sin dal 2015, Smart Generation è stata in grado di soddisfare le esigenze di oltre 100.000 clienti grazie all’ottima qualità dei prodotti proposti, ai prezzi bassi e alle consegne veloci, unite ai metodi di pagamento flessibili.

Smart Generation accetta infatti i pagamenti attraverso carta di credito, bonifico, contrassegno ed è persino possibile scegliere di effettuare una rateizzazione della spesa per diluire nel tempo il vostro investimento. L’azienda certifica i propri prodotti con la garanzia Smart da 12 a 24 mesi e assicura le gestione delle spedizioni entro soli 2 o 3 giorni lavorativi.

Utilizzando in fase di acquisto, tramite la nuova app, il codice promozionale 6SMART, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto del 6% sul prezzo finale dei prodotti a carrello, motivo in più per correre a scaricarla! Di seguito trovate i link per il download:

Tra i prodotti disponibili è possibile ovviamente trovare iPhone, iPad, iMac, Mac Pro, Mac Mini, MacBook ma anche PC Windows e smartphone Android. Cosa state aspettando?