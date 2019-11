Smartphone 5G, Qualcomm prevede 450 milioni di spedizioni nel 2021

450 milioni di smartphone con connettività 5G saranno spediti nel 2021. È questa la previsione di Qualcomm, azienda che sta guidando la rivoluzione 5G, mostrata in occasione del Qualyst Analyst Day 2019 (giornata in cui i dirigenti della società incontrano i professionisti degli investimenti). Le previsioni di vendita del colosso di San Diego sono incoraggianti.

Secondo Qualcomm, infatti, i numeri del 2021 sono poi destinati ad aumentare l’anno successivo fino a toccare i 750 milioni. Per il prossimo 2020, invece, la società californiana aveva già previsto la spedizione di 200 milioni di smartphone 5G. Comparando tutti i dati previsionali, parliamo di una crescita del 125% entro due anni. Dati che già oggi potrebbero essere considerati affidabili considerando come i vari produttori si stiano impegnando in questo campo.

Photo credit - depositphotos.com

Si prevede infatti che il supporto al nuovo standard di rete trovi una più ampia diffusione già nel corso del prossimo anno. Xiaomi, per esempio, ha dichiarato di recente che introdurrà il supporto 5G in tutti i suoi dispositivi venduti a un prezzo superiore a 250 euro. La nuova tecnologia dunque non sarà esclusiva solo dei top di gamma ma entrerà anche a far parte delle proposte di fascia media. Un aspetto che contribuirà inevitabilmente a diffondere il 5G anche nelle fasce più basse del mercato smartphone.

Proprio Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha annunciato che l’azienda sta pianificando di presentare ben 10 smartphone compatibili con il 5G nel 2020. Considerando il successo che il produttore cinese sta guadagnando nei mercati internazionali grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzi dei suoi dispositivi, Xiaomi potrebbe diventare uno dei protagonisti della rivoluzione 5G guidata da Qualcomm.

Tuttavia, è bene sottolineare che prima delle vendite di smartphone è necessario che vengano sviluppate e diffuse le infrastrutture di rete 5G per permettere – a chi acquisterà un dispositivo 5G – di poter sfruttare tutti i vantaggi che il nuovo standard di rete promette. Ad ogni modo, come detto in precedenza, i numeri annunciati da Qualcomm sono davvero incoraggianti.