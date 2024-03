Nuovi benchmark per Snapdragon X Elite: più lento di Apple M3

Il Samsung Galaxy Book4 Edge che sarà uno dei primi notebook alimentati dai nuovi processori Snapdragon X Elite sviluppati da Qualcomm. Un benchmark comparso di recente su Geekbench svela le impressionanti prestazioni del nuovo chipset, mostrando risultati molto convincenti su tutta la linea e dandoci un'idea di come si confronta con altri prodotti ARM.

Il benchmark mostra punteggi di 2706 in single-core e 12646 in multi-core, evidenziando le capacità del chipset Snapdragon X Elite XE8100100 a 12 che vanta una frequenza base di 4.01 GHz. Questi risultati, ottenuti con il piano energetico "Bilanciato", indicano che le prestazioni potrebbero essere ancora migliori selezionando la modalità "prestazioni".

Il confronto con i chip ARM di Apple rivela che il processore del Galaxy Book4 Edge supera gli Apple M1 e M2 in termini di benchmark, posizionandosi alle spalle del più recente Apple M3. Tuttavia, con l'ottimizzazione futura di Windows 11 le ottimizzazioni software che ci aspettiamo di vedere a qualche mese dal lancio, è probabile che le prestazioni migliorino ulteriormente avvicinando il chip Snapdragon al rivale M3.

Processore Single-Core Multi-Core Apple M1 2334 8316 Apple M2 2589 9742 Apple M3 3181 15620 Snapdragon X Elite 2706 12646

Oltre al modello "Elite", Qualcomm sta testando diverse varianti che rientrano nella lineup Snapdragon X per dispositivi Windows 11, inclusa una versione leggermente meno potente dell'Elite. Questo indica un impegno a diversificare l'offerta e a potenziare l'ecosistema di dispositivi Windows su ARM.

Tale sviluppo segna un momento significativo per il settore dei computer portatili, con Samsung e Qualcomm che stanno lavorano a braccetto per fornire delle alternative valide ai popolarissimi portatili Apple elevando il livello qualitativo dei sistemi ARM per Windows 11.