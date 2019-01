Smartphone e riconoscimento facciale: alcuni modelli ingannati da una fotografia

Eludere il riconoscimento facciale degli smartphone con una fotografia. Non è la prima volta che si sollevano dubbi sulla sicurezza di questo metodo di sblocco, e in questo caso a metterlo sotto la lente d’ingrandimento ci ha pensato Dutch Consumentenbond, ovvero l’associazione olandese dei consumatori.

Sono stati presi in esame ben 110 modelli di smartphone dotati di riconoscimento facciale. Si tratta di dispositivi equipaggiati con sensori più o meno evoluti: dagli iPhone XS che utilizzano il Face ID per la scansione del volto, a prodotti come lo Xiaomi Mi A2 che invece sfruttano semplicemente la fotocamera anteriore.

Per eseguire il test è stata stampata una fotografia in alta definizione del volto preventivamente associato al face unlock dello smartphone. 42 dispositivi sono stati sbloccati, ma di questi nessuno è dotato di riconoscimento 3D dei volti, come i recenti iPhone XR, XS ed XS Max e il Mate 20 Pro di Huawei, che invece hanno tranquillamente superato la prova. Dunque, risultati coerenti con la tipologia di tecnologia utilizzata.

Smartphone sbloccati con una fotografia

Alcatel 1X Asus Zenfone 5 Lite 64 GB Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB) BlackBerry Key2 BlackBerry Key2 (US version) BQ Aquaris X2 BQ Aquaris X2 Pro General Mobile GM8 HTC U11+ Huawei P20 (EML – L29) Huawei P20 Lite Huawei P20 Pro (CLT – L29) Lenovo Motorola Moto E5 Lenovo Motorola Moto E5 (BR version) Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version) Lenovo Motorola Moto G6 Play LG K9 (LM-X210EMW) LG Q6 Alpha (LG-M700n) Motorola Moto G6 Play (BR version) Motorola One Nokia 3.1 Nokia 3.1 (US version) Nokia 7.1 Oukitel VU Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F/DS Samsung Galaxy A8 (64 GB) Samsung Galaxy A8+ (SM-A730F) Samsung Galaxy J8 Brasil Sony Xperia L2 (H3311) Sony Xperia L2 (H3321) Sony Xperia XZ2 (H8216) Sony Xperia XZ2 (US version) Sony Xperia XZ2 Compact (H8314) Sony Xperia XZ2 Compact (US version) Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324) Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266) Sony Xperia XZ2 Premium (US version) Sony Xperia XZ3 Vodafone Smart N9 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 (32GB)

Smartphone non sbloccati con una fotografia

Alcatel 3V (5099D) Alcatel 5 Apple iPhone XR (128 GB) Apple iPhone XR (256 GB) Apple iPhone XR (64 GB) Apple iPhone XS (256GB) Apple iPhone XS (512GB) Apple iPhone XS (64GB) Apple iPhone XS Max (256GB) Apple iPhone XS Max (512GB) Apple iPhone XS Max (64GB) Asus Zenfone Max Plus (ZB570TL) Honor 10 Honor 7C Honor 8X Honor View 10 HTC U12 + (EU version) HTC U12 + (US version) Huawei P Smart + Huawei Y6 (2018) (ATU-L21) Huawei Y7 (2018) Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Pro Lenovo Motorola Moto G6 (32GB) Lenovo Motorola Moto G6 (64GB) Lenovo Motorola Moto G6 (US version) Lenovo Motorola Moto G6 Plus Lenovo Motorola Moto Z3 .US version Lenovo Motorola Moto Z3 Play Lenovo Motorola Moto Z3 Play .US version Motorola Moto G6 (BR version) Motorola Moto G6 Plus (BR version) One Plus 5T OnePlus 6 (128GB) OnePlus 6 (256GB) OnePlus 6 (64GB) OnePlus 6 (US version) (64 GB) Oppo Find X Samsung Galaxy A6 (32GB) Samsung Galaxy A6 + (32GB) Samsung Galaxy A6 + (64 GB) Samsung Galaxy A9 (2018) Samsung Galaxy J6 (2018) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (EU version) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Dual SIM (BR version) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Single SIM (EU version) Samsung Galaxy Note 9 SM-N960U1 (US version) Samsung Galaxy S9 (SM-G960F / DS) Samsung Galaxy S9 SM-G960U1 (US model) Samsung Galaxy S9 256GB Samsung Galaxy S9 dual (128GB) Samsung Galaxy S9 + (SM-G965F / DS) Samsung Galaxy S9 + 256GB Samsung Galaxy S9 + dual (128GB) Samsung Galaxy S9 + Single SIM Samsung Galaxy S9 + SM-G965U1 (US model) WIKO View 2

Ci sono infine 6 modelli che Dutch Consumentenbond ha deciso di inserire in una lista a parte. Si tratta di smartphone che sono stati sbloccati con la fotografia, ma che è impossibile impostare in maniera più sicura, soprattutto grazie alla contemporanea presenza dei sensori per il riconoscimento delle impronte digitali. I dispositivi in questione sono:

Honor 7A LG G7 thinQ LG G7 thinQ (US version) LG G7 thinQ Dual SIM LG V35 ThinQ (US version) LG V40 ThinQ

Insomma, questa indagine offre certamente spunti interessanti, ma va comunque presa con le pinze. Occorrerebbe infatti eseguire dei test su larga scala per avere dei dati statisticamente rilevanti. Detto questo, non c’è dubbio sul fatto che i sistemi di scansione del volto 3D offrano una maggiore affidabilità rispetto a quelli basati semplicemente su un software coadiuvato dalla fotocamera anteriore.