La polizia cinese ha recentemente lanciato un avvertimento riguardo a una nuova minaccia: degli smartphone modificati con all’interno una fotocamera nascosta, progettati per scattare foto in modo discreto e senza attirare l’attenzione delle vittime. Questi dispositivi sono stati notati per la prima volta proprio grazie alla loro modifica, ovvero l’installazione di un sensore all’interno del jack per le cuffie.

L’ingegnoso trucco permette a questi smartphone di scattare foto anche quando il display è spento e senza sollevare sospetti proprio in virtù dell’invisibilità della fotocamera, installa per l’appunto, all’interno del foro del jack per le cuffie.

Questi dispositivi possono essere acquistati per una media di 2000 RMB, pari a circa 265 euro, tramite canali non ufficiali e spesso vengono diffusi attraverso passaparola sui social media locali come WeChat. Per realizzare questi smartphone spia, vengono selezionati modelli economici con jack per le cuffie da 3,5 millimetri posizionati sia nella posizione tradizionale, in basso al dispositivo, che in cima, per agevolare maggiormente la visuale mentre la vittima tiene il telefono.

La modifica coinvolge sia l’hardware che il software. Da un lato, il sensore della fotocamera frontale viene spostato nel jack delle cuffie, mentre dall’altro viene installata un’applicazione speciale che consente di scattare foto senza dover accendere il display, sfruttando uno dei tasti fisici come pulsante di scatto.

La qualità delle immagini non è eccezionale, sia a causa dell’eventuale copertura parziale della fotocamera da parte del telaio dello smartphone, sia per la scarsa qualità della fotocamera. Tuttavia, è sufficiente per catturare foto illecite, soprattutto in luoghi pubblici e affollati.

Le autorità cinesi hanno messo in guardia dal rischio di gravi conseguenze legali per chiunque venga sorpreso a utilizzare uno di questi smartphone modificati, cercando così di scoraggiarne l’acquisto e l’uso. Questa minaccia si aggiunge a quella degli AirTag modificati, che hanno visto la rimozione della sirena d’allarme per renderli più difficili da individuare in caso di uso illecito, come nel caso dello stalking.