Snapdragon 8 Gen 4 non esiste ma è comunque sulla scatola di questo flagship

Quando realme ha inviato ai recensori il nuovo smartphone GT 7 Pro, ci aspettavamo delle sorprese ma non di questo tipo. La confezione del prodotto comprende ancora il nome "Snapdragon 8 Gen 4", nonostante il chip di Qualcomm sia stato rinominato recentemente in Snapdragon 8 Elite. Un portavoce di realme ha confermato che Qualcomm ha deciso il cambio definitivo di nome solo pochi giorni prima del lancio ufficiale, non lasciando tempo sufficiente per modificare le scritte sulle confezioni destinate ai recensori.

Il cambio di nome dell'ultimo processore di alta gamma di Qualcomm rappresenta una nuova direzione nella convenzione di denominazione dell'azienda, che ha sorpreso anche alcuni produttori di smartphone come realme. Infatti, l'attuale denominazione "Snapdragon 8 Elite" è stata adottata in luogo dell'anticipato "Snapdragon 8 Gen 4". Nonostante il breve preavviso, realme ha già implementato la correzione sulle scatole destinate alla produzione di massa.

realme afferma che il GT 7 Pro sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite in Europa

Il lancio del realme GT 7 Pro è previsto per il 4 novembre in Cina, con un rilascio più esteso programmato più avanti nel mese. La compagnia ha confermato che il dispositivo sarà dotato di un display prodotto da Samsung, capace di raggiungere una luminosità massima globale di 2.000 nit. Le specifiche trapelate suggeriscono anche un sistema di tre fotocamere posteriori da 50MP+50MP+8MP e una batteria da 6.500mAh con ricarica rapida a 120W, promettendo prestazioni eccezionali in vari ambiti d'uso.

L'introduzione del realme GT 7 Pro con il nuovo processore Snapdragon 8 Elite rappresenta un passo importante per il settore, evidenziando l'evoluzione continua delle tecnologie mobili e la rapidità con cui i produttori di dispositivi cercano di adattarsi alle novità del mercato. Questo dispositivo non solo offre specifiche tecniche avanzate ma segna anche un punto di svolta per i top di gamma della nuova generazione.

Continuate a seguirci perché presto potremo raccontarvi molto di più! Nel frattempo, l'ottimo realme GT6 è disponibile ad un prezzo incredibile.