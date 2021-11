Snapdragon 898, ecco il primo benchmark su un dispositivo misterioso

È atteso il debutto sul mercato della prossima mobile platform di Qualcomm: il successore di Snapdragon 888 dovrebbe arrivare a dicembre in concomitanza col Tech Summit e, a un mese (quasi) esatto dalla prevista presentazione, spunta sul web la foto di un misterioso dispositivo con a bordo proprio lo Snapdragon 898.

Si pensa infatti che l’erede di SD888 si chiamerà SD898, anche se al momento le conferme sono poche. Sul display di questo dispositivo compare una schermata della nota app di benchmarking Device Info HW. Leggiamo alcune caratteristiche, per ora solo presunte, del nuovo processore Qualcomm: model number SM8450 (a SD888 corrispondeva SM8350), architettura tri-cluster composta da un core Cortex X2 da 3,0GHz, un 3-core Cortex-A710 da 2,5GHz e un 4-core Cortex-A510 da 1,79GHz, GPU Adreno 730. Il modem integrato nel SoC dovrebbe essere uno Snapdragon X65 5G, in grado di garantire una velocità di trasferimento pari a 10Gbps.

L’immagine, condivisa originariamente da Digital Chat Station, non dice molto sul prototipo usato per il test. Non abbiamo idea, dunque, di quale sarà lo smartphone alimentato dal prossimo Snapdragon. In compenso, però, si intuisce che si tratterà di uno smartphone di fascia alta, per via delle cornici particolarmente sottili.

Dall’inquadratura è stata tagliata la parte superiore con la fotocamera frontale, il che rende ancora più difficile identificare il dispositivo.

Al di là degli indizi, possiamo pensare a Xiaomi e Vivo come ai primi produttori a implementare Snapdragon 898 nei loro nuovi prodotti. Le presentazioni di questi due marchi sono attese per il mese prossimo: già l’anno scorso, in effetti, Xiaomi Mi 11 uscì allo scoperto a dicembre, e lo stesso potrebbe avvenire per vivo, con il nuovo smartphone della serie X (o NEX) che peraltro è già stato avvistato qualche settimana fa.