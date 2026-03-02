Qualcomm ha appena alzato sensibilmente l'asticella con l'annuncio dello Snapdragon X105, un nuovo processore in banda base che porta con sé alcune delle funzionalità più attese dalla comunità tech internazionale. La mossa è particolarmente significativa perché il produttore ha deliberatamente saltato la denominazione X95 — che ci si aspettava fosse il successore diretto dell'X85 — scegliendo invece il numero 105 proprio per sottolineare il salto generazionale rispetto al predecessore. L'X105 è destinato con ogni probabilità ad affiancare il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6, il prossimo SoC di punta di Qualcomm atteso indicativamente entro la fine del 2026.

L'aspetto tecnologicamente più rilevante del nuovo modem è il supporto alla connettività NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Network), che consente di veicolare segnale 5G attraverso reti satellitari. Si tratta di un passo avanti sostanziale rispetto alle soluzioni attuali, che nei recenti smartphone di fascia alta si limitavano a messaggistica SOS, comunicazione testuale di base e trasmissione dati ridotta tramite satellite. Con l'X105, invece, diventa possibile gestire chiamate vocali, video e trasmissioni dati complete anche in aree completamente prive di copertura terrestre, aprendo scenari inediti per professionisti che operano in zone remote o per utilizzi outdoor estremi.

Altrettanto interessante è la soluzione pensata per gli ambienti urbani difficili da raggiungere con il segnale tradizionale. Lo Snapdragon X105 integra il supporto alla rete NB-IoT (Narrowband Internet of Things) come rete di emergenza secondaria, utilizzabile come alternativa quando né la copertura cellulare terrestre né quella satellitare sono disponibili. Qualcomm ha specificato che questa tecnologia è ottimizzata per ambienti come ascensori, parcheggi sotterranei e strutture con schermature metalliche, con un focus esplicito sulla messaggistica — inclusi RCS e applicazioni di comunicazione over-the-top — piuttosto che sulle chiamate vocali.

Sul fronte delle velocità di trasmissione dati, il salto prestazionale è misurabile e concreto. Il nuovo modem raggiunge una velocità di picco in ricezione di 14,8 Gbps (o 13,2 Gbps limitandosi alla banda sub-6 GHz) e una velocità in trasmissione fino a 4,2 Gbps. A titolo di confronto, il modem Snapdragon X85 — attualmente integrato nello Snapdragon 8 Elite Gen 5 e presente negli smartphone di punta del 2025 — si ferma a 12,5 Gbps in ricezione e 3,7 Gbps in trasmissione. Un incremento del 18% circa in download e superiore al 13% in upload, numeri che in scenari di utilizzo reale con reti 5G mmWave potrebbero fare una differenza apprezzabile.

L'intelligenza artificiale entra prepotentemente anche nella gestione della connettività. Qualcomm ha integrato nel modem il supporto all'agentic AI, un approccio in cui sistemi di intelligenza artificiale autonomi operano per ottimizzare proattivamente la qualità del segnale basandosi su software di rilevamento predittivo. Ancora più significativa, dal punto di vista dell'ecosistema, è la decisione di rendere disponibili API dedicate ai produttori di dispositivi, consentendo loro di integrare queste capacità predittive direttamente nelle proprie applicazioni — si pensi a client di messaggistica o assistenti AI locali — per ridurre la latenza o prolungare l'autonomia della batteria.

Sul versante dell'efficienza energetica, Qualcomm ha adottato un nuovo ricetrasmettitore RF realizzato con processo produttivo a 6 nm, che garantisce un consumo energetico inferiore del 30% rispetto alla soluzione precedente. L'azienda non ha però fornito dati precisi sul risparmio energetico complessivo del modem rispetto all'X85, un dettaglio che lascia aperta la valutazione dell'impatto reale sull'autonomia degli smartphone. Ulteriore contributo all'efficienza arriva dal supporto al GNSS quad-frequenza per il posizionamento, che Qualcomm indica come capace di ridurre i consumi legati alla localizzazione fino al 25%, migliorando contestualmente la precisione geografica.

Per quanto riguarda la disponibilità concreta sul mercato, Qualcomm non ha comunicato date ufficiali di lancio per lo Snapdragon X105.