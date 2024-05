Sony Xperia 1 VI è ufficiale: addio display 4K, bentornato teleobiettivo variabile

Sony ha annunciato il lancio ufficiale del nuovo Xperia 1 VI, il successore dell'Xperia 1 V introdotto l'anno scorso. Il dispositivo si presenta con alcune novità rilevanti che potrebbero suscitare discussioni tra gli appassionati della tecnologia.

Il design del nuovo Xperia 1 VI rimane fedele alla linea dei suoi predecessori e vanta una scocca posteriore con finitura opaca. Le dimensioni sono leggermente ridotte rispetto al modello precedente, misurando 162 x 74 x 8.2mm, ma l'aspetto più controverso è la modifica del rapporto di forma del display, ora passato a 19,5:9, rispetto al precedente 21:9. Sony ha anche deciso di sostituire il pannello 4K con uno FHD+ OLED. Questa scelta è motivata da un miglioramento necessario nell'efficienza energetica e da una nuova tecnologia di riproduzione dei colori BRAVIA che utilizza l'AI per ottimizzare contrasto, colore e nitidezza. Il display supporta una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz e promette una luminosità aumentata del 50% rispetto al modello dell'anno scorso.

Per quanto riguarda la fotografia, l'Xperia 1 VI è equipaggiato con tre fotocamere posteriori che utilizzano sensori Exmor T, includendo un'ultrawide da 16mm, una principale da 24mm e una teleobiettivo variabile da 85mm a 170mm. La fotocamera principale ora supporta scatti a 48MP, mentre il teleobiettivo offre uno zoom ottico da 3.5x a 7.1x. La novità è l'addio alle app separate per la fotografia e la videografia professionale, sostituite da un'unica app più accessibile, con promessa di un'aggiunta di una modalità Pro per i video nel prossimo aggiornamento Android.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, affiancato da 12GB di RAM e opzioni di storage da 256GB o 512GB, espandibili via microSDXC fino a 1,5TB. La batteria da 5000mAh promette un'autonomia di due giorni e supporta la ricarica wireless Qi e la condivisione della batteria.

Non mancano le funzionalità dedicate ai gamer e agli appassionati di audio: l'Xperia 1 VI integra un ottimizzatore FPS per i giochi, controlli touch migliorati e un nuovo sistema di raffreddamento a camera a vapore. Per l'audio, troviamo il ritorno del jack da 3.5mm, altoparlanti stereo full-stage e tecnologie all'avanguardia come DSEE Ultimate e LDAC.

Prezzo e disponibilità

L'Xperia 1 VI sarà disponibile all’acquisto da inizio giugno al prezzo di 1399,00 euro, con preordini aperti da oggi 15 maggio sul sito di Sony.

Sicuramente un prezzo salato per un prodotto certamente valido ma che rinuncia alla propria originalità in favore di specifiche in alcuni casi peggiori rispetto al modello dello scorso anno.