Sony Xperia 1 VII: funzioni da mirrorless e tanta IA basteranno?

Nel panorama degli smartphone di fascia alta, Sony continua a perseguire la propria visione distintiva con il lancio del nuovo Xperia 1 VII. Il flagship giapponese arriva sul mercato europeo mantenendo l'identità estetica che contraddistingue la serie, ma introducendo miglioramenti significativi nelle prestazioni e nelle funzionalità fotografiche. Nonostante il prezzo di lancio di 1.499 euro possa risultare impegnativo, Sony punta a conquistare gli utenti più esigenti con un dispositivo che combina tecnologie all'avanguardia in ambito display, fotografia e audio.

Sotto il profilo estetico, il nuovo Xperia 1 VII mantiene il design ormai consolidato della serie, con la caratteristica forma rettangolare e i bordi texturizzati che ne migliorano la presa. Gli amanti dell'audio analogico saranno felici di ritrovare il jack per le cuffie, elemento ormai unico nel mondo dei flagship contemporanei. Sony ha scelto tre colorazioni per il suo nuovo dispositivo: Slate Black, Moss Green e Orchid Purple, confermando l'approccio sobrio ma elegante del brand.

Il cuore del dispositivo è rappresentato dal processore Snapdragon 8 Elite, lo stesso utilizzato da Samsung nel Galaxy S25 Ultra che trovate su Amazon, accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite microSDXC. La batteria mantiene la capacità di 5.000mAh del modello precedente, con supporto alla ricarica wireless Qi.

Il display OLED da 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz rappresenta il secondo anno consecutivo in cui Sony abbandona i pannelli 4K, puntando piuttosto su una risoluzione FullHD+ con supporto HDR e tecnologia BRAVIA. Una novità interessante è l'aggiunta di un sensore di luce posteriore per migliorare l'adattamento alle condizioni ambientali, insieme alla funzione "Sunlight Vision" che garantisce la visibilità dello schermo anche sotto la luce diretta del sole.

L'esperienza audio rappresenta da sempre un punto di forza della serie Xperia, e questo nuovo modello non fa eccezione. Il dispositivo supporta tecnologie avanzate come LDAC, DSEE, Dolby Atmos e 360 Reality Audio, oltre a montare speaker stereo di alta qualità. L'attenzione al dettaglio sonoro conferma l'approccio di Sony verso un'esperienza multimediale completa e raffinata.

Il comparto fotografico è stato oggetto di miglioramenti significativi, con una particolare attenzione all'obiettivo ultra-grandangolare. Quest'ultimo passa da 12mm a 16mm e utilizza un sensore da 48MP di dimensioni 1/1,56 pollici, oltre due volte più grande rispetto al modello precedente. Tale upgrade promette scatti notturni più nitidi, con meno rumore e una gamma dinamica superiore.

La configurazione a tripla fotocamera mantiene il sensore principale Exmor T con lenti da 24mm/48mm e il teleobiettivo Exmor RS da 85-170mm con zoom ottico. Sony sottolinea la collaborazione con il team di ingegneri delle fotocamere digitali Alpha, confermando l'intento di portare tecnologie professionali nel mondo mobile.

L'intelligenza artificiale fa il suo ingresso nelle funzionalità fotografiche con due novità interessanti: "AI Camera Work" e "Auto Framing". La prima è progettata per creare video stabili e inquadrati a livello professionale, mantenendo il soggetto fisso nell'inquadratura anche durante il movimento. La seconda permette all'IA di tracciare il soggetto e ritagliare automaticamente l'inquadratura per mantenerlo al centro dello schermo, offrendo la possibilità di scegliere tra la visualizzazione dell'intera scena o una versione ritagliata focalizzata sul soggetto.

Per gli appassionati di gaming, Sony integra diverse funzionalità dedicate come la compatibilità con Remote Play, il supporto per i controller DualShock 4 e DualSense, Game Enhancer, FPS Optimizer e una frequenza di scansione del touch di 240Hz.

Con l'Xperia 1 VII, Sony dimostra di voler mantenere una linea coerente nell'evoluzione della propria serie top di gamma, concentrandosi sul perfezionamento di tecnologie esistenti piuttosto che su cambiamenti radicali di design. Un approccio che potrebbe deludere chi sperava in una rivoluzione estetica, ma che conferma la volontà del brand di perfezionare un'esperienza d'uso già apprezzata dagli utenti fedeli alla serie.