Sony Xperia 5 II, i preordini sono aperti ed è compreso un interessante regalo

È finalmente possibile prenotare Sony Xperia 5 II anche nel nostro Paese. Prenotando lo smartphone compatto con display CinemaWide potrete ricevere in regalo l’acclamato paio di auricolari in ear dell’azienda con cancellazione attiva del rumore.

Se stavate aspettando uno smartphone con specifiche tecniche da top di gamma ma dalle dimensioni compatte, Sony ha a catalogo il prodotto che fa per voi: Xperia 5 II. Il nuovo smartphone di Sony ha un display OLED FullHD da 6,1″ in formato 21:9 e con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto al cofano è presente un SoC Qualcomm Snapdragon 865 per le migliori prestazioni possibili, accompagnato da 8GB di RAM e una batteria di lunga durata da 4000mAh.

Il comparto fotografico riprende l’ottimo lavoro già fatto dall’azienda con Xperia 1 II. Xperia 5 II dispone infatti di 3 fotocamere posteriori tutte da 12 megapixel e studiate in collaborazione con il team Alpha dell’azienda giapponese e Zeiss che ha realizzato le lenti.

Tornando all’oggetto della notizia, i preordini di Sony Xperia 5 II sono finalmente aperti e l’azienda nipponica ha deciso di omaggiare chiunque prenoti il nuovo smartphone con un regalo interessante: un paio di auricolari in ear Sony WF-1000XM3, spesso definite le migliori cuffie True Wireless con cancellazione del rumore attiva. Il prezzo di Xperia 5 II è di 899,00 euro, tuttavia se messo a confronto con gli altri smartphone top di gamma dell’ultimo anno non sembra nemmeno così esagerato, soprattutto considerando il prezzo di mercato di 250,00 euro degli auricolari.

La qualità costruttiva degli smartphone Sony è sempre stata di ottimo livello e la pulizia del software lodevole. Se siete stufi degli smartphone dalle dimensioni esagerate ma non volete rinunciare a un prodotto completo e dalle prestazioni di alto livello, Sony Xperia 5 II è uno dei pochi dispositivi disponibili sul mercato che potrebbero soddisfare ogni vostro desiderio.