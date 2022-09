Sony ha presentato oggi il nuovo smartphone Xperia 5 IV, un dispositivo che fa della compattezza il suo punto di forza senza scendere ad alcun compromesso. Seguendo le orme del flagship Sony Xperia 1 IV, il nuovo Xperia 5 IV punta tutto sull’imaging per permettervi di esprimere al meglio la vostra creatività con una serie di strumenti professionali.

Una suite d’eccezione per i creator

A bordo del nuovo Sony Xperia 5 IV troviamo tre fotocamere con moduli Exmor RS da 12MP: il sensore principale f/2.2, il sensore ultrawide f/1. 7 e il teleobiettivo ad alta velocità permettono di catturare video fino a 120fps. Le tre fotocamere sono state sviluppate con tecnologia Alpha e sono protette da copertura Zeiss T*.

Le fotocamere sono dotate di tecnologia di tracking in tempo reale potenziata con AI, che permette di mantenere a fuoco gli oggetti in movimento con una precisione ancora maggiore rispetto alle tecnologie di object tracking tradizionali.

Sul lato anteriore troviamo invece un ampio sensore, anch’esso da 12MP, in grado di catturare immagini più nitide anche in condizioni di scarsa luminosità rispetto alla precedente generazione.

Oltre a questo comparto fotografico d’eccezione Sony porta a bordo di Xperia 5 IV una suite di funzionalità software che elevano la produzione di contenuti audio e video a standard professionali:

Eye Autofocus e Object Tracking AI per un point-and-shoot di nuova generazione anche in modalità Basic;

Possibilità di girare video fino a 4K 120 fps e slow-motion fino a 5x;

Foto sempre nitide grazie alla tecnologia ottica SteadyShot con algoritmo proprietario FlawlessEye;

Funzionalità per il live streaming con la possibilità di usare lo smartphone come monitor esterno per DSLR o videocamere grazie a Videography Pro;

Tecnologia HDR Burst a 20fps per catturare video definiti e brillanti da ogni angolazione con tutte e tre le lenti dello smartphone.

Il comparto audio di Xperia 5 IV è stato invece progettato in collaborazione con Sony Music per un’esperienza a 360 gradi. Sony ha riprogettato gli speaker stereo dello smartphone per assicurare un suono più chiaro, senza vibrazioni indesiderate, con un grande miglioramento rispetto a Xperia 5 III soprattutto nelle basse frequenze.

Per accontentare ogni tipo di audiofilo il nuovo Sony Xperia 5 IV presenta un jack audio da 3.5 mm, ormai divenuto una vera e propria rarità con certificazione Hi-Res Audio, senza tralasciare la compatibilità con lo standard Bluetooth LE Audio per l’ascolto di musica con dispositivi wireless.

La funzionalità Music Pro trasforma infine lo smartphone in uno studio di registrazione grazie alle potenzialità del cloud processing, che riduce i rumori di fondo e il riverbero per tracce sempre nitide.

Compatto e performante

All’interno del nuovo Sony Xperia 5 IV troviamo il SoC flagship Snapdragon 8 Gen 1, in grado di garantire tutta la potenza di cui avrete bisogno nella vostra creazione di contenuti così come nella produttività e nel gaming. La funzionalità Game Enhancer vi offrirà prestazioni eccezionali, sia che il vostro obiettivo sia quello di battere tutti i record, sia che filmare in live streaming le vostre sessioni di gioco.

La potenza di Sony Xperia 5 IV è racchiusa in un corpo compatto e all’avanguardia: il display OLED da 6,1 pollici supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e l’ottimizzazione HDR dei contenuti video in tempo reale.

La batteria di Sony Xperia 5 IV rappresenta un balzo in avanti considerevole rispetto alla generazione precedente: dite addio ai compromessi degli smartphone compatti grazie a un’ampia cella da 5000mAh. Per la prima volta nella serie S, il nuovo Sony Xperia 5 IV supporta la ricarica rapida a 30 W, raggiungendo il 50% in soli 30 minuti, e la ricarica wireless.

Sony Xperia 5 IV: scheda tecnica

Dimensioni e peso 156 x 67 x 8,2 mm 172g Display 6,1″ 21:9 FHD+ 120Hz OLED SoC Snapdragon 8 Gen 1 Memoria 8GB RAM 128GB archiviazione Espandibile con scheda microSDXC Fotocamere posteriori 12MP 120fps f/2.2 AF 12MP 12ofps f/1.7 AF OIS 12MP 120fps f/2.4 AF OIS Real-Time AF + Real Time Tracking

Slow motion 4K 120fps

20fps AF/AE burst Fotocamera anteriore 12MP 1/2,9″ Audio Jack audio 3,5 mm Speaker stereo Dolby Atmos, HiRes Audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, Music Pro Batteria 5000mAh Ricarica rapida 30W Capacità garantita 3 anni Protezione IP 65/68 Corning Gorilla Glass Victus

Sony Xperia 5 IV: prezzo e disponibilità

Grazie alla partnership con il servizio Bravia Core gli utenti che acquisteranno Xperia 5 IV avranno diritto a 5 film e 12 mesi di streaming gratuito di film dall’archivio Sony: l’offerta di lancio prevede inoltre l’abbinamento alle cuffie Sony LinkBuds S.

In Italia lo Sony Xperia 5 IV sarà disponibile a metà settembre al prezzo di 1049,00 euro, non proprio facile da digerire quando sul mercato ora esiste un valido flagship compatto concorrente come Asus Zenfone 9…