Il nuovo Xperia 1 IV è finalmente ufficiale e porta con se delle linee squadrate, tanta potenza e soprattutto tanta tecnologia legata al comparto fotografico.

Il flagship dell’azienda giapponese è il primo smartphone al mondo a vantare la presenza di una fotocamera innovativa che incorpora il True Optical Zoom. Tradotto, il dispositivo può vantare un teleobiettivo con zoom ottico variabile in modo continuo, il quale è quindi diverso dallo zoom ottico a step predefiniti visto lo scorso anno su Xperia 1 III.

Il display, ora il 50% più luminoso, ha una diagonale da 6,5 pollici e un pannello 4K HDR con un refresh rate variabile che può raggiungere i 120Hz, la frequenza di campionamento del touch raggiunge un massimo di 240Hz. Come era lecito aspettarsi, il SoC è l’ultimissimo chip top di gamma Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, accoppiato a 12GB di RAM.

Le linee affondano le radici nella storia dei prodotti Xperia e ricalcano i prodotti delle scorse generazioni. Ampio display con cornici ottimizzate al frontale e il potente ed innovativo comparto fotografico che trova spazio in verticale nella parte posteriore.

Le fotocamere, per l’appunto, sono il piatto forte del nuovo flagship. È Sony che, ancora una volta, osa e porta l’asticella della qualità e delle prestazioni uno step più in alto.

Xperia 1 IV, il quale possiede delle ottiche realizzate in collaborazione con Zeiss, è dotato di 3 sensori Exmor RS for Mobile con Real Time Eye autofocus ed in grado di ricalcolare la messa a fuoco e l’esposizione 20 volte al secondo su tutti e tre i sensori:

Teleobiettivo da 12MP con zoom ottico variabile selezionabile tra 85 e 125 mm;

con zoom ottico variabile selezionabile tra 85 e 125 mm; Fotocamera ultra grandangolare da 12MP con lunghezza focale 16mm;

con lunghezza focale 16mm; Fotocamera principale da 12MP con lunghezza focale 24mm.

con lunghezza focale 24mm. Fotocamera frontale da 12MP con modalità di scatto migliorate e ottimizzazione per ambienti bui.

A beneficiare della tecnologia innovativa che Sony integra nella fotocamera è anche il comparto video, con la possibilità di registrazione in risoluzione 4K a 120 fps e la possibilità di effettuare lo zoom live fluido passando su tutti e 3 i sensori. Non solo, dispone anche della registrazione slow motion e di una migliore stabilizzazione video.

L’azienda giapponese ha deciso di spingere l’acceleratore anche sul fronte gaming supportando lo standard Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, grazie ad un misto di hardware e software dedicato capace di offrire delle ottimizzazioni tempestive per elevare l’esperienza di gioco. L’interfaccia quasi stock strizza l’occhio anche ai creator con funzioni di condivisione gioco e streaming dei propri gameplay verso la community.

E cos’è un ottimo gioco senza un ottimo audio? Anche qui Sony ci mette del suo curando il sonoro con l’introduzione di altoparlanti realizzati in collaborazione di Sony Music Entertainment. Inoltre Sony Xperia 1 IV dispone della certificazione IP68 ed è molto resistente in quanto porta in dote il Gorilla Glass Victus sia nella parte anteriore che posteriore. Anche l’autonomia è stata pensata per essere efficace con una batteria integrata da 5000mAh.

Specifiche tecniche di Sony Xperia 1 IV

Display 6,5 pollici, OLED

3840×1644 pixel

21:9

120Hz (240Hz touch sampling rate) SoC Snapdragon 8 Gen 1 Memoria e RAM 256GB UFS 3.1 e 12GB di RAM Fotocamera posteriore 12MP + 12MP + 12MP (teleobiettivo zoom variabile + ultragrandangolare + grandangolare) Fotocamera anteriore 12MP Sistema operativo Android 12 Batteria e ricarica 5000mAh

Ricarica rapida a 45W via cavo Connettività 5G, NFC, GPS, A-GPS, Wi-Fi 6, jack audio da 3,5mm

Prezzi e disponibilità

Sony Xperia 1 IV sarà disponibile a partire da metà giugno al prezzo di 1399 euro. Sarà possibile acquistare separatamente gli accessori, come ad esempio la Style cover disponibile in grigio, nero e viola.