Sorpresa Google nella notte, Gemini su Android ora parla italiano

Google ha ufficialmente cambiato il nome di Bard in Gemini e il gigante tecnologico non si è fermato qui. L'azienda ha rilasciato l'app per Android omonima, che sostituisce Assistant, e ha lanciato un modello avanzato chiamato Gemini Advanced, disponibile attraverso il piano Google One AI Premium. Sebbene il rilascio iniziale dell'app Gemini sia stato limitato agli Stati Uniti, i recenti sviluppi suggeriscono che è in corso un rollout globale più ampio, anche in Italia.

Inizialmente l'app Gemini era bloccata per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, gli utenti di tutta Europa e Asia hanno ora riferito di aver avuto accesso all'app, anche se non in modo ufficiale. Installando il file APK, infatti, era possibile nei gironi scorsi anche da noi iniziare da subito ad utilizzare il nuovo assistente anche se solo in lingua inglese. Google aveva annunciato l'intenzione di espandere Gemini ad altre regioni, ma l'Europa non era stata esplicitamente menzionata nel piano di lancio iniziale.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Con estrema sorpresa, nella mattinata di oggi, dopo aver provato ad impostare la lingua del nuovo assistente IA di Google in Italiano, abbiamo verificato che è possibile avere accesso al chatbot nella nostra lingua madre. Ciò significa che Google ha già reso disponibile tale possibilità lato server e ora manca solo l'ufficialità con l'arrivo sul Play Store.

Non solo, l'icona dell'app Assistente ed il suo nome sono stati automaticamente sostituiti con quelli di Gemini, nonostante l'app Gemini sia installata separatamente.

Siccome l'app non è ancora disponibile ufficialmente dal negozio virtuale italiano, gli utenti devono ancora fare affidamento sul file APK per l'installazione di Gemini. Le restrizioni geografiche sono state limitate all'applicazione mobile, mentre la versione web di Gemini è già accessibile in tutto il mondo.

Sebbene Google Gemini rappresenti una delle più importanti aggiunte di funzionalità di Android, rimane un "assistente AI sperimentale" che va a sostituire Google Assistant. Gli utenti segnalano la mancanza di funzioni come la creazione di attività, il controllo smart home e i promemoria, il che indica che Gemini ha ancora un po' di strada da fare prima di imparare tutti i trucchi di Assistant. Se fate affidamento su alcune di queste funzionalità, Gemini non fa ancora per voi.