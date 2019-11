Sport e Fitness, le migliori offerte su Amazon per il Black Friday

Le vacanze natalizie e le abbuffate sono dietro l’angolo, e tutti sappiamo come andrà a finire: qualche chilo di troppo e la voglia di rimettersi in forma. Meglio giocare d’anticipo e pensare a quello che ci servirà per ritrovare la forma perduta.

Un formidabile alleato può essere un fitness tracker e in questo Black Friday c’è l’imbarazzo della scelta. Sono tantissimi gli sconti, in particolare segnaliamo che acquistando il Fitbit Versa 2 si ottiene in regalo un Echo Dot.

Non è per l’unico prodotto in sconto: il Fitbit Inspire HR scende a 69,90 euro in ogni colorazione, mentre ci sono diversi “sportwatch” di Polar scontati del 40% circa, come il Polar Vantage V o il Vantage M. Se volete tenervi su una fascia di prezzo intermedia ecco il Suunto Ambit3 Peak a 199,90 € o lo Spartan Sport Wrist HR.

Fitness tracker scontati su Amazon

Nessun impegno verso il ritorno a una vita sana però può dirsi completo senza guardare a un abbigliamento consono. Su Amazon trovate fino al 40% di sconto sull’abbigliamento e le attrezzature sportive di numerose marche, vi basta andare a questo indirizzo.

Se vi siete appena iscritti in palestra, pensate di farlo oppure volete fare un regalo a chi ci va, date un’occhiata all’abbigliamento di Under Armour, scontato in occasione di questo Black Friday. Non mancano inoltre borsoni, cyclette e guantoni da box.

Se siete ciclisti, oggi potete risparmiare il 25% su moltissimi prodotti che potete visionare in questa pagina, come ad esempio questo computer di bordo scontato del 20% a 43,92 €.

