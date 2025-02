Spunta online il nome del Tri-Fold di Samsung

Samsung sta sviluppando un nuovo smartphone pieghevole a tre pannelli, che potrebbe chiamarsi Galaxy G Fold. La notizia emerge da un leak riportato dal noto Yeux1122, famoso per aver già anticipato numerosi prodotti, e novità, non acora annunciate ufficialmente da Samsung.

Il dispositivo, già anticipato da Samsung il mese scorso durante l'evento Unpacked dedicato alla serie Galaxy S25, rappresenterebbe un'evoluzione rispetto agli attuali modelli pieghevoli a due pannelli come il Galaxy Z Fold. La lettera "G" nel nome non ha ancora un significato chiaro, ma renderebbe il nuovo prodotto, il capostipite di una nuova linea di prodotti che, per motivi ancora non noti, si distaccherebbe dagli attuali foldable della gamma Z.

Il tri-fold Samsung dovrebbe arrivare nel 2025, con un potenziale annuncio in estate.

Questo tipo di smartphone pieghevole a tre pannelli non è una novità assoluta: lo scorso anno Huawei ha lanciato il Mate XT con un design simile. Sembra quindi che i principali produttori stiano puntando su questa nuova configurazione per il futuro dei dispositivi flessibili.

Nonostante l'anticipazione ufficiale di Samsung, i dettagli sul Galaxy G Fold sono ancora scarsi. Secondo le indiscrezioni, il lancio potrebbe avvenire nel corso del 2025, probabilmente insieme ai nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

Dai brevetti depositati da Samsung, emerge che il dispositivo potrebbe integrare una batteria pieghevole, con possibili vantaggi in termini di autonomia. Le dimensioni dello schermo dovrebbero aggirarsi tra i 9 e i 10 pollici quando completamente aperto.

A differenza del Huawei Mate XT, il Galaxy G Fold potrebbe piegarsi verso l'interno, richiedendo quindi un secondo schermo esterno da utilizzare quando il dispositivo è chiuso.

L'arrivo di questo nuovo form factor segna un'ulteriore evoluzione nel mercato degli smartphone pieghevoli, con i principali produttori che puntano su design sempre più innovativi per differenziarsi dalla concorrenza. Resta da vedere come Samsung riuscirà a bilanciare funzionalità e praticità in un dispositivo così complesso dal punto di vista ingegneristico.